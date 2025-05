"Au fost la casa de copii!" Vali Crețu are o poveste de viață emoționantă! Soția sa a dezvăluit totul - Antena Sport

Îmi povesteşte tot timpul cu lacrimi în ochi cât de greu i-a fost. Vali este un luptător”, a spus Mădălina Crețu, citată de orangesport.ro.

Vali Crețu a dezvăluit care este „secretul” celor de la FCSB!

Vali Crețu a vorbit după FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Fundașul campioanei a spus care este „secretul” echipei care a reușit să câștige al 2-lea titlu consecutiv în Liga 1.

Deja campioană, FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova în fața unui stadion plin. După meci, jucătorii roș-albaștrilor au primit trofeul Ligii 1 și au mers în Piața Constituției, pentru a sărbători alături de fani.

În opinia lui Vali Crețu, sezonul 2024/2025 a fost unul „uimitor” pentru jucătorii de la FCSB. Acesta a spus că nu își explică cum jucătorii mai au energie, după o stagiune în care au jucat atât de multe partide.

Fundașul lui Elias Charalambous a mai spus că „secretul” din spatele rezultatelor înregistrate în această stagiune este „încrederea și echilibrul”. De asemenea, Crețu a transmis faptul că toți fotbaliștii campioanei sunt ca o „familie”.

Mai apoi, „gladiatorul” de la FCSB a dat de înțeles că dă totul pe teren și a venit și cu un mesaj pentru Mircea Lucescu.

„A fost ceva uimitor! Ceva fabulos! Ne-am autodepășit sezonul ăsta. Ținând cont la câte meciuri am jucat, nu știu cum am mai avut energie, la câte petreceri am avut.

E vorba despre încredere și echilibru. Grupul este unit și am arătat asta și pe teren, dar și în afara lui.

Suntem o familie la FCSB, iar asta contează enorm. Am câștigat din nou campionatul și am ajuns până în optimile de finală din Europa League.

Eu sunt foarte perseverent. Nu renunț niciodată și dau totul! Mi-aș dori să ajung la echipa națională, cu ajutorul lui Dumnezeu”, a spus Vali Crețu, la digisport.ro.