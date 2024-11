"Am primit acordul!" Ce a spus Larisa Iordache despre soacra ei! Ce se va întâmpla după ce va naşte - Antena Sport

Galerie (66) Larisa Iordache şi Cristian Chiriţă/ Colaj Instagram Larisa Iordache a oferit declaraţii despre soacra ei. Fosta gimnastă a dezvăluit ce se va întâmpla după ce va naşte, aceasta urmând să devină mamă în luna martie. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Larisa Iordache aşteaptă o fetiţă alături de Cristian Chiriţă, cel cu care s-a căsătorit în acest an. Fosta gimnastă este în culmea fericirii alături de partenerul ei. Ce a spus Larisa Iordache despre soacra ei, înainte de naşte Larisa Iordache a dezvăluit că soacra ei s-a oferit să o ajute, după ce va naşte, şi va veni să locuiască alături de ea. Fosta gimnastă a transmis că pe lângă mama lui Cristian Chiriţă, în perioada post-natală îl va avea aproape şi pe tatăl, cât şi pe fratele şi cumnata ei. Larisa Iordache şi-a pierdut mama în 2021, când avea doar 25 de ani. Aceasta a decedat cu puţin timp înainte ca fosta gimnastă să participe la Jocurile Olimpice de la Tokyo. „Am primit deja cumva acordul că o să fie lângă noi și că o să-și ia o perioadă liber de la muncă ca să poată să ne ajute. Sunt sigură că o să ne descurcăm și o să fim amândoi acolo într-o echipă și o să facem o echipă superbă. Reclamă

Cu siguranță un om cu experiență, pe lângă faptul că o avem pe soacra mea, pe mama lui Cristian, pe tatăl lui, o am și eu pe cumnata mea, pe tatăl meu, pe fratele meu, care vor fi alături de noi, de aceea am zis că intră așa într-o familie mare și iubitoare și o să ne simțim așa bine cu toții”, a declarat Larisa Iordache, conform ciao.ro.

Larisa Iordache vrea să se mute în casă nouă

Totodată, Larisa Iordache a dezvăluit că locuieşte alături de Cristian Chiriţă în casa ei, deoarece i-a fost mai uşor lui să-şi mute lucrurile personale. Fosta gimnastă are însă în plan să se mute în casă nouă, după ce va naşte.

„(N.r. Vă mutaţi în casă nouă?) Momentam am zis să o luăm pas cu pas, să ne acomodăm cu perioada în care suntem, să o trăim la maximum și perioada care urmează să ne obișnuim în primul rând în trei și să vedem cum este și ulterior să facem și alte schimbări, pentru că dacă totul ar fi dintr-odată nou, cu siguranță ne-am speria. Am zis să o luăm pas cu pas, cu siguranță cu calm și înțelegere o să fie totul ok și o să ne urmăm planul.

(N.r. Locuiţi în casa ta) Da, și el are casa lui, doar că mi-e mult mai simplu mie, cu hainele mele. Pentru el a fost mult mai ușor să își aducă hainele, totul a venit natural și nu am simțit mișcarea asta ca un schimb, ci pur și simplu a fost așa parte din tot ce s-a întâmplat. Pentru noi a venit natural și atunci ne-a fost foarte ușor așa”, a mai spus Larisa Iordache, conform aceleiaşi surse citate anterior.

