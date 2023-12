Larisa Iordache şi-a dezvăluit secretul formei de invidiat: "Îmi fac şi plăcerile vieţii!". Dezvăluirile fostei gimnaste - Antena Sport

Larisa Iordache şi Cristian Chiriţă formează un cuplu de la începutul acestui an, şi nu se mai feresc să se afişeze împreună. Cei doi au dezvăluit, în urmă cu ceva timp, faptul că au planuri chiar de nuntă.

„Ce m-a șocat? Wow. Felul lui de a fi. Pentru că este natural. Nu am găsit niciodată vreo întrebare, în urma faptelor lui. Este natural în tot ce face și în tot ce spune. Mi se pare foarte frumos acest lucru, pentru că, consider că doar așa poți să ai o conexiunea reală, că sinceritatea ne ajută să fim reali. Și cred că contează foarte mult acest lucru.

Nu știu asta. Așa pare. Cred că este. Suntem asemănători sufletește, cât și emoțional. Dar asta se vede și din acțiunile noastre pe care le facem unul față de altul și față de oamenii dragi nouă. Cred că ar putea fi… Eu niciodată nu am dat vreun pronostic, să spun așa, din niciun punct de vedere. Dar cred că, din punctul acesta de vedere al partenerului meu, al lui Cristian, da, poate fi sufletul meu pereche.

A fost un an bun, productiv, pentru că am avut foarte multe lucruri de făcut și m-am descoperit pe mine mult mai mult și am progresat, ca și om. Tind să cred că acum sunt mult mai matură, exact așa cum îmi doream eu atunci când începusem anul. Îmi doream să prind experiență”, a declarat Larisa Iordache, conform viva.ro.