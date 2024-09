Lovitură pentru Ilie Năstase după recalcularea pensiilor! Ce s-a întâmplat cu pensia fostului lider mondial: "Atât merit" - Antena Sport

Galerie (37) Lovitură pentru Ilie Năstase după recalcularea pensiilor! Ilie Nastase / Hepta Lovitură pentru Ilie Năstase după recalcularea pensiilor! Fostul lider mondial, dublu câştigător de Grand Slam la simplu, a mărturisit că nu a primit nimic în plus la pensie după ce s-a încheiat recalcularea. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Mai mult, Ilie Năstase a dezvăluit că nu a primit nicio decizie de recalculare din partea Casei Naţionale de Pensii. Lovitură pentru Ilie Năstase după recalcularea pensiilor! Ilie Năstase a afirmat că primeşte o pensie de numai 1.435 de lei de la statul român. Acest lucru în ciuda faptului că este general al Armatei Române. „1.435 de lei este pensia mea de ani buni. Nu am primit nimic în plus, niciun măcar un leu. Nu am primit nici măcar vreo hârtie oficială legată de vreo posibilă schimbare a pensiei”, a declarat Ilie Năstase pentru sportpesurse.ro. Năstase a negat vehement informaţiile potrivit cărora ar avea pensie de general al Armatei. Fostul lider ATP a susţinut răspicat că cei 1.435 de lei sunt singurii bani pe care îi primeşte ca pensie de la statul român. Reclamă

Reclamă

„Citesc prin presă că am pensie de general, dar asta e o mare gogoriță. Am ieșit cu gradul de locotenent-colonel la pensie și am lunar în cont suma de 1.435 de lei.

Nici mai mult, nici mai puțin! Am optat să primesc pensia pe card, așa că nu am nicio treabă cu poștașul pe partea asta. E adevărat că am gradul de general, pe care l-am primit, repet a mia oară, la modul de distincție extraordinară. La superlativ, iar gradul nu a fost și nu este nici azi urmat de plata vreunor drepturi financiare”, a mai declarat Ilie Năstase pentru sursa citată.

Prin comparaţie, Dumitru Dragomir, care avea deja o pensie de circa 5.000 de euro, a primit o mărire considerabilă, de 5.000 de euro. În ceea ce îl priveşte pe Ion Ţiriac, fostul coleg de echipă al lui Năstase, care a jucat alături de acesta în Cupa Davis, nu ar fi primit nicio mărire după recalculare. De altfel, Ion Ţiriac a mărturisit recent că nu a întrebat niciodată ce pensie are.

Reclamă

Potrivit unor surse, pensia lui Ion Ţiriac ar fi de 12.000 de lei. Ea nu ar fi fost modificată după recalculare. Care este cea mai mare pensie din România Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, dezvăluia că cea mai mare pensie din România este de circa 20.000 de euro, 100.000 de lei lunar. Ea este încasată de un fost bancher. ”Cea mai mare pensie este din sistemul public, este pe contributivitate. Este o pensie a unui asigurat care a lucrat în domeniul financiar-bancar, care are un stagiu de cotizare de 18 ani, dar cu contribuţii foarte mari. Are cea mai mare pensie din România fiindcă contribuţiile au fost foarte mari. În urma unei contribuţii substanţiale, are cea mai mare pensie din România, care e undeva în jurul a 100.000 RON, adică aproximativ 1 miliard de lei vechi”, declara ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, la Prima TV. 4.800.000 de pensionari au primit pensia recalculată. Totodată, au primit şi o decizie de recalculare. Casa de Pensii a anunţat că 68.000 de pensionari au contestat decizia de recalculare. Pensionarii au dreptul şi să se adreseze instanţelor dacă sunt de părere că au fost nedreptăţiţi.

Reclamă