Ce spunea Mihai Leu cu 45 de zile în urmă despre cea mai grea luptă a vieţii sale: "Atunci când ești căzut, uită-te la stele" - Antena Sport

Marele nostru campion, Mihai Leu, a murit în seara de 1 iulie 2025. Campionul mondial la box şi campionul la raliuri a murit se afla internat în stare gravă la terapie intensivă, la Spitalul Fundeni, acolo unde ajunsese pe 21 iunie.

Mihai Leu, în vârstă de 56 de ani, a mai fost internat la spitalul Fundeni din data de 28 aprilie până la 15 mai, din cauza unor complicaţii, în contextul în care se lupta de zece ani cu cancerul.

În momentul ieşirii din spital din luna mai, Mihai Leu acorda un interviu pentru Libertatea, în care vorbea despre cea mai grea luptă a vieţii sale, una pe care, din păcate, a pierdut-o în seara de 1 iulie.

Mihai Leu, discurs despre lupta grea pe care a dus-o

“În decursul vieții cred că ai foarte multe care nu se văd, iar noi, oamenii, vrem să le câștigăm pe toate. Eu, personal, am motivație, la fel ca atunci când eram în ring. Să înving. Să nu renunț la nicio luptă. Am citit ceva interesant zilele trecute, care zice ceva de genul: atunci când ești căzut, uită-te la stele și atunci vei înțelege frumusețea vieții! Trebuie să vezi pozitivul chiar și atunci când lucrurile nu merg cum ai spera tu.

Am avut mereu drumul meu și am mers înainte, indiferent de obstacole și probleme. Am înțeles că timpul petrecut alături de familie e cel mai important. Apoi, pentru mine, viața la curse, mersul la competiții mă motivează enorm. Evident, și acolo Anna și Marco sunt alături de mine.