„Nu am vrut să fac un spectacol din asta” Reacţia lui Patrick Olsen, după ce fiica sa a fost la un pas de înec în Parcul Herăstrău: „E vorba de ghinion” - Antena Sport

Nu am vrut să fac un spectacol din asta. Am jucat în acea zi, am avut parte de sprijinul soției pentru a face asta. Abia a doua zi am realizat cu adevărat ce s-a întâmplat, ce s-ar fi putut întâmpla.

Familia mea a mers în Danemarca pentru câteva zile, apoi am mers și eu. Clubul mi-a permis două zile libere. Totul este OK, iar copilul este OK. Sigur, șocul a rămas, dar totul este în regulă”, a precizat Patrick Olsen, în cadrul unei conferințe de presă.

Fiica lui Patrick Olsen a fost la un pas de înec

Au fost scene dramatice în Lacul Herăstrău la finalul săptămânii trecute. Fiica lui Patrick Olsen, mijlocaşul celor de la Dinamo, a fost salvată de la înec în Lacul Herăstrău.

Fetiţa a căzut în Lacul Herăstrău, iar un bărbat a intervenit imediat pentru a o salva-o. Olsen a făcut un apel pe reţelele de socializare pentru a putea fi găsit bărbatul care a salvat-o pe fetiţa sa. Aceasta a fost dusă imediat la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

Patrick Olsen a ajuns în acest an la Dinamo şi a jucat 11 meciuri în toate competiţiile. Mijlocaşul danez este cotat la 550 de mii de euro de cei de la Transfermakt.