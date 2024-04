O nouă lovitură pentru Adrian Mititelu! I s-a pus sechestru pe șase mașini de lux - Antena Sport

Reclamă

Toate cele șase mașini pe care a fost pus sechestru sunt ale clubului și valorează sute de mii de euro. Două dintre acestea sunt limuzine din gama BMW și alte două aparțin mărcii Mercedes, toate acestea patru fiind evaluate la suma de aproape 250.000 de euro.

Lista mașinilor sechestrate de ANAF:

BMW X7 M50D G7X (an de fabricație 2018 / număr de înmatriculare DJ 01 FCU). Preț catalog: 98.354 euro

BMW X5 XDrive (2014 / DJ 02 FCU). Preț catalog: 82.000 euro

Mercedes Vito Tourer (2018 / DJ 67 FCU). Preț catalog: 47.000 euro

Pikup Fiat Doblo Model 263 (2017 / DJ 70 FCU). Preț catalog: 21.000 euro

Dacia Duster Model SR (DJ 90 FCU / 2019). Preț catalog: 18.800 euro – 21.500 euro

Autoutilitară Mercedes Benz (2018 / DJ 68 TCU). Preț catalog: 21.000 euro – 36.000 euro

Sursa citată anterior mai notează și faptul că în anul trecut, FCU Craiova a înregistrat pierderi uriașe, de peste patru milioane de euro, sumă dublă față de anul 2022.

„Sunt fiul lui, nu angajatul!” Adrian Mititelu Jr şi-a anunţat plecarea de la FCU Craiova

Adrian Mititelu Jr şi-a anunţat plecarea de la FCU Craiova, după scandalul cu tatăl lui. Fiul patronului din Bănie a avut un discurs dur şi a transmis că e gata să renunţe la acţiunile pe care le deţine la echipă.

„Am ascultat declarația tatălui meu. Eu aseară după meci am vrut sa îi fac un bine, nu un rău. Am încercat să nu am remușcări în timp că nu am încercat și asta. De 19 ani niciodată nu ne-am atribuit și noi o vină, mereu am căutat vinovații în altă parte.

Eu nu vreau să conduc clubul, dar nici nu pot sta martor la sinuciderea lui. Chiar dacă am fost îndepărtat tăcit de la club de când s-a eliberat din închisoare, eu nu m-am supărat. Știam că echipa este viața lui. Eu nu îmi arog promovările în Liga a II-a și Liga I. Eu am afirmat că este și munca mea acolo și tot sufletul depus. Aici nu este o concurență între noi doi, asta trebuia să înțeleagă el. Eu sunt fiul lui, nu angajatul lui. Pentru el echipa de fotbal înseamnă mai mult ca orice, mai mult ca soția, mai mult ca mine, mai mult ca viitorul nostru. Ca să nu stea cu grija că fac vreo ‘manevră’ cu Mihai Rotaru, o să cedez la cine vrea el acțiunile pe care le am în societate. Este ultima mea declarație pe acest subiect. Puteți să considerați că deja nu mai am nicio calitate la echipa de fotbal, cum de fapt nu am avut niciodată. Problema nu este că eu mă trezesc la ora 12, problema este că el nu se trezește nici în ceasul al 12-lea”, a declarat Adrian Mititelu Jr, conform fanatik.ro.

