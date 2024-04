"Sunt fiul lui, nu angajatul!" Adrian Mititelu Jr şi-a anunţat plecarea de la FCU Craiova, după scandalul cu tatăl lui - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, după ce i-a cerut plecarea lui Adrian Mititelu, fiul său a anunţat că el va fi cel care va pleca şi va ceda acţiunile pe care le are la echipă. Acesta şi-a liniştit tatăl, după ce patronul din Bănie se temea că fiul său se poate „alia” cu Mihai Rotaru.

„Am ascultat declarația tatălui meu. Eu aseară după meci am vrut sa îi fac un bine, nu un rău. Am încercat să nu am remușcări în timp că nu am încercat și asta. De 19 ani niciodată nu ne-am atribuit și noi o vină, mereu am căutat vinovații în altă parte.

Eu nu vreau să conduc clubul, dar nici nu pot sta martor la sinuciderea lui. Chiar dacă am fost îndepărtat tăcit de la club de când s-a eliberat din închisoare, eu nu m-am supărat. Știam că echipa este viața lui.

Eu nu îmi arog promovările în Liga a II-a și Liga I. Eu am afirmat că este și munca mea acolo și tot sufletul depus. Aici nu este o concurență între noi doi, asta trebuia să înțeleagă el. Eu sunt fiul lui, nu angajatul lui.

„Să nu stea cu grijă că fac vreo manevră cu Rotaru!”

Este greu să accepți că în viață, socoteala de acasă nu a reieșit cu cea din piață și trebuie să te debarasezi total.

Pentru el echipa de fotbal înseamnă mai mult ca orice, mai mult ca soția, mai mult ca mine, mai mult ca viitorul nostru. Ca să nu stea cu grija că fac vreo ‘manevră’ cu Mihai Rotaru, o să cedez la cine vrea el acțiunile pe care le am în societate. Să vină cu formula juridică și cedez tot ce am pe numele meu pe toate societățile, nu am nevoie de nimic. Averea el a făcut-o, iar de aici pleacă totul. Nu pretind nimic din ce susținea el public că ‘dețin’. Este ultima mea declarație pe acest subiect. Puteți să considerați că deja nu mai am nicio calitate la echipa de fotbal, cum de fapt nu am avut niciodată. Problema nu este că eu mă trezesc la ora 12, problema este că el nu se trezește nici în ceasul al 12-lea”, a declarat Adrian Mititelu Jr, conform fanatik.ro. Adrian Mititelu a ales noul antrenor de la FCU Craiova Adrian Mititelu a ales noul antrenor de la FCU Craiova! Patronul clubului din Bănie s-a mișcat rapid și a decis cine va fi succesorul lui Nicolo Napoli. Potrivit informațiilor oferite de gsp.ro, Eugen Trică va fi noul antrenor de la FCU Craiova. Acesta a mai fost tehnicianul oltenilor în alte două rânduri. Ultima sa aventură a fost la Alexandria, echipă care evoluează în playout-ul din Liga a 2-a. Adrian Mititelu și-a pierdut răbdarea cu Nicolo Napoli și a decis să îl înlăture de la echipă, după înfrângerea cu FC Voluntari. Tehnicianul italian și-a încheiat astfel al 10-lea mandat la echipa din Bănie, conform sursei menționate anterior. Eugen Trică a promovat-o pe FCU Craiova în anul 2020, în Liga 1. Totuși, acesta a fost dat afară de Adrian Mititelu înainte de startul sezonului! Reclamă

