"Până la stele şi dincolo de ele!" Soţia lui Alexandru Mitriţă, declaraţie superbă de dragoste direct de la meciul României - Antena Sport

Alex Mitriţă, mesaj tranşant după ce a marcat în România – Lituania 3-1

Alex Mitriţă a avut un mesaj tranşant după ce a marcat în România – Lituania 3-1. Mitriţă a ironizat modul în care s-a discutat despre el.

„Aveam nevoie de această victorie, să facem 6 puncte, să fim primii în clasament. Am muncit pentru această victorie, pe un teren greu. Sunt bucuros că m-am întors la echipa naţională şi sunt bucuros că am marcat şi am câştigat.

(n.r.: Ai fugit direct la nea Mircea. Ce ai discutat cu el şi ce a însemnat convocarea aceasta pentru tine?) A discutat foarte multe cu mine, îi mulţumesc pentru tot ce a făcut pentru mine. A avut încredere în mine, chiar dacă în aceşti doi ani de zile s-au vorbit foarte multe despre mine, despre bad boy-ul din mine, cum se zicea pe la televizor.

(n.r: Spune-mi cum au fost antrenamentele cu Mircea Lucescu) Foarte-foarte bune. S-a văzut în aceste două meciuri. Cu siguranţă a venit cu un plus, s-a văzut experienţa dânsului. Nu avem nevoie de mai mult, decât de experienţa dânsului, şi să fim antrenaţi de el.

Pentru noi este o onoare (n.r.: să fie antrenat de Mircea Lucescu). Mai ales pentru mine, că am lucrat şi cu domnul Răzvan Lucescu, şi acum cu nea Mircea. Am putut lucra cu amândoi şi sunt foarte mândru de acest lucru”, a declarat Alex Mitriţă în exclusivitate pentru AntenaSport după România – Lituania 3-1.