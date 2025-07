Transfer din Italia la CFR Cluj. Întăriri pentru Dan Petrescu înaintea Supercupei cu FCSB - Antena Sport

CFR Cluj e la un pas să realizeze un transfer din Italia. Dan Petrescu va avea în lot un nou portar, care în această vară s-a despărţit de o Cosenza, formaţie retrogradată în Serie C.

La CFR Cluj, Alessandro Micai se va lupta pentru postul de titular cu Otto Hindrich. În lotul lui Dan Petrescu se mai regăsesc şi portarii Rareş Gal şi Mihai Pânzaru.

Ce l-a deranjat pe Dan Petrescu înaintea meciului cu FCSB, din Supercupă

Dan Petrescu a oferit o serie de declarații, după ultimul meci amical jucat de CFR Cluj în cantonamentul de vară. Antrenorul echipei din Gruia a recunoscut că a fost deranjat de un singur aspect, înaintea meciului cu FCSB, din Supercupa României.

„Am încă 3-4 zile să mă decid cum va arăta echipa cu FCSB. E clar că regula Under nu ne mai ajută anul acesta. Anul trecut am fost buni. Va fi o problemă acolo.