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Rapidistul Keita, trimis în judecată după ce a provocat un accident soldat cu moartea unei femei

Radu Constantin Publicat: 24 iunie 2026, 15:11

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Rapidistul Keita, trimis în judecată după ce a provocat un accident soldat cu moartea unei femei
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Mijlocaşul de la Rapid Bucureşti Abdul Kader Keita a fost trimis în judecată în dosarul în care este acuzat de părăsirea locului accidentului şi ucidere din culpă, după ce a accidentat o femeie pe o trecere de pietoni, victima murind la spital. Fotbalistul se află sub control judiciar, procurorul de caz solicitând instanţei de judecată menţinerea acestei măsuri preventive.

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Fotbalistul Abdul Kader Keita a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, pentru părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia şi ucidere din culpă. Fotbalistul se află sub control judiciar, iar procurorii cer instanţei de judecată menţinerea măsurii preventive.

“La data de 03.03.2026, ora 05:46, inculpatul K.A.K. a condus autoturismul pe o stradă din municipiul Bucureşti, sector 2 şi, fără a acorda prioritate de trecere, a accidentat-o pe numita I.F, angajată în traversarea părţii carosabile, pe trecerea pentru pietoni marcată şi semnalizată corespunzător, apoi a părăsit locul producerii accidentului, fără încuviinţarea organelor de poliţie ori a procurorului. Ulterior, la data de 07.04.2026 a rezultat decesul victimei, în timp ce aceasta se afla internată într-o unitate spitalicească”, se arată în documentele anchetatorilor.

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