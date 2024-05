Rivalele celebre ale Simonei Halep s-au întâlnit la Met Gala! Reacţia surprinzătoare a Mariei Sharapova: "Unde e Serena?" - Antena Sport

Simona Halep a oferit un interviu pentru jurnaliştii din Statele Unite şi nu s-a ferit să comenteze postarea Serenei. A avut un discurs fără precedent.

„Cred că toată lumea are dreptul să mă judece pentru că Tribunalul a decis că sunt vinovată. Cineva mi-a spus astăzi că mă urăsc acei jucători pe care i-am bătut”, a spus Simona Halep pentru frontofficesports.com.

Simona a vorbit şi despre momentul în care a primit verdictul de la ITIA. A recunoscut că a fost în stare de şoc când a aflat verdictul.

„Nu îmi venea să cred că m-au suspendat timp de patru ani”

„Eu am fost încrezătoare după ce am fost audiată pentru că erau atât de multe lucruri care nu aveau sent şi nu erau corecte. Când am primit decizia am fost complet şocată.

Nu îmi venea să cred că m-au suspendat timp de patru ani, din moment ce am aflat că am găsit sursa contaminării şi sângele meu era total normal. Nu au găsit nimic în sângele meu.

Este o nebunie că au luat această decizie. M-au judecat pe scenarii, nu există nicio dovadă. Este pur şi simplu o nebunie.

Din punct de vedere mental, a fost un dezastru pentru mine pentru că nu mă așteptam la așa ceva. Întotdeauna am fost atentă și nu am luat niciodată ceva fără să verific. Deci, este un șoc”, a mai spus Simona Halep.