"Şansele de supravieţuire erau aproape de 0!" Mihai Leu, dezvăluiri cutremurătoare despre problemele uriaşe cu care s-a confruntat! De la ce a pornit totul - Antena Sport

În 1997, Mihai Leu a dobândit centura de campion al lumii (categoria semimijlocie, versiunea WBO) în faţa lui Santiago Samaniego. Astfel, Mihai Leu a deschis calea altor nume grele din boxul românesc ce au făcut performanță pentru tricolor, în frunte cu Leonard Doroftei și Lucian Bute. Mihai Leu este un pasionat și al sporturilor cu motoare. Acesta a reușit să devină campion național la raliuri!

Mihai Leu, poveste de film

Mihai Leu a trecut prin clipe grele în momentul în care a decis să plece din România, înainte de Revoluție. Leu a fost nevoit să stea 36 de ore într-o ladă, ascunsă într-un tir.

”Am stat 36 de ore într-un tir. Ascuns într-o ladă, sub patul șoferului. Am trecut din Grecia, ascuns în acel tir, care a trecut cu vaporul, în Italia și apoi în Franța. M-am ascuns înainte în lada aia, pentru că se făceau controale la vamă. Eu nu aveam niciun act. Sincer am crezut că nu o să mă mai pot întoarce niciodată. În Germania am ajuns în ziua de Crăciun.

Visul meu era să rămân în Franța. Am fost prima dată în Paris, nu aveam niciun ban, nimic, nimic. În Franța am nimerit la români care se ocupau cu lucruri necurate. Cel la care am stat mi-a zis după câteva zile să mă duc în Germania, pentru că eu nu sunt ca ei. În Germania am lucrat la o măcelărie. În Grecia am stat la o familie în casă, îmi era fircă să ies din casă, că mă urmăresc”, spunea Mihai Leu la AS.ro LIVE.