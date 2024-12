Surpriză pe stadionul celor de la Atletico Madrid! Arena a fost transformată într-un patinoar uriaș - Antena Sport

”Sunt fericit, nu pot să mint, am suferit mult, Barça ne-a atacat din toate părțile. Am supraviețuit, iar la 0-1 pentru ei am început să intrăm în joc.

Am avut norocul să fim decisivi, iar echipa a avut răbdarea să pregătească un contraatac. A fost un gol important al lui Sorloth. Din fericire am obținut o victorie mare”, a spus Simeone, cel mai bine plătit antrenor al lumii, citat de as.com.