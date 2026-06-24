Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, a vandalizat un magazin și și-a agresat iubita. Poliția a intervenit l-a internat la Obregia

Actorul Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, se află din nou într-un imens scandal după un incident petrecut în Sectorul 4 al Capitalei. Potrivit G4Media, tânărul s-ar fi manifestat violent într-un magazin și ar fi avut ulterior o altercație cu partenera sa, pe stradă.
Conform unei informări transmise de Poliția Capitalei, incidentul a avut loc pe 21 iunie 2026, în jurul orei 18:00, când o femeie a apelat numărul unic de urgență 112 pentru a sesiza comportamentul agresiv al unui bărbat aflat într-un magazin din Sectorul 4.
Apelanta le-a transmis polițiștilor că bărbatul ar fi distrus și răsturnat mai multe produse expuse la vânzare, iar după ce a părăsit incinta magazinului ar fi fost implicat într-o altercație cu o femeie aflată pe stradă.
Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului și au identificat persoana indicată. Potrivit G4Media, este vorba despre actorul Toto Dumitrescu.
„Acesta manifesta un comportament agitat și necooperant, refuzând să colaboreze cu polițiștii pentru clarificarea situației de fapt. În aceste condiții, pentru prevenirea producerii unor noi incidente și pentru siguranța persoanelor din jur, acesta a fost imobilizat și transportat la Spitalul Clinic de Psihiatrie «Alexandru Obregia», unde medicul de gardă a dispus internarea sa”, au transmis reprezentanții Poliției Capitalei.
În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au identificat și femeia cu care actorul ar fi avut altercația. Aceasta este concubina lui Toto Dumitrescu, potrivit informațiilor obținute de anchetatori.
Totuși, femeia a refuzat să depună plângere împotriva acestuia și nu a solicitat emiterea unui ordin de protecție provizoriu. De asemenea, nu a dorit completarea formularului de evaluare a riscului și nici acordarea de îngrijiri medicale.
Cu toate acestea, autoritățile au deschis o anchetă din oficiu, având în vedere circumstanțele incidentului.
„Prin comportamentul său, bărbatul a tulburat ordinea și liniștea publică, generând o stare de neliniște în rândul persoanelor aflate în zonă. În cauză a fost întocmit dosar penal din oficiu, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și violență în familie, cercetările fiind continuate de către polițiști, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4”, se arată în comunicatul Poliției.
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