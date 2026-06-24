Home | Extra | Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, a vandalizat un magazin și și-a agresat iubita. Poliția a intervenit l-a internat la Obregia

Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, a vandalizat un magazin și și-a agresat iubita. Poliția a intervenit l-a internat la Obregia

Radu Constantin Publicat: 24 iunie 2026, 11:08

Comentarii
Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, a vandalizat un magazin și și-a agresat iubita. Poliția a intervenit l-a internat la Obregia

Ilie Dumitrescu, alături de fiul său, Toto / Mediafax

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Actorul Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, se află din nou într-un imens scandal după un incident petrecut în Sectorul 4 al Capitalei. Potrivit G4Media, tânărul s-ar fi manifestat violent într-un magazin și ar fi avut ulterior o altercație cu partenera sa, pe stradă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Conform unei informări transmise de Poliția Capitalei, incidentul a avut loc pe 21 iunie 2026, în jurul orei 18:00, când o femeie a apelat numărul unic de urgență 112 pentru a sesiza comportamentul agresiv al unui bărbat aflat într-un magazin din Sectorul 4.

Apelanta le-a transmis polițiștilor că bărbatul ar fi distrus și răsturnat mai multe produse expuse la vânzare, iar după ce a părăsit incinta magazinului ar fi fost implicat într-o altercație cu o femeie aflată pe stradă.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului și au identificat persoana indicată. Potrivit G4Media, este vorba despre actorul Toto Dumitrescu.

„Acesta manifesta un comportament agitat și necooperant, refuzând să colaboreze cu polițiștii pentru clarificarea situației de fapt. În aceste condiții, pentru prevenirea producerii unor noi incidente și pentru siguranța persoanelor din jur, acesta a fost imobilizat și transportat la Spitalul Clinic de Psihiatrie «Alexandru Obregia», unde medicul de gardă a dispus internarea sa”, au transmis reprezentanții Poliției Capitalei.

Reclamă
Reclamă

În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au identificat și femeia cu care actorul ar fi avut altercația. Aceasta este concubina lui Toto Dumitrescu, potrivit informațiilor obținute de anchetatori.

Totuși, femeia a refuzat să depună plângere împotriva acestuia și nu a solicitat emiterea unui ordin de protecție provizoriu. De asemenea, nu a dorit completarea formularului de evaluare a riscului și nici acordarea de îngrijiri medicale.

Cu toate acestea, autoritățile au deschis o anchetă din oficiu, având în vedere circumstanțele incidentului.

Stațiunea de pe litoral unde meniul zilei costă 40 de lei, iar cazările sunt încă ieftineStațiunea de pe litoral unde meniul zilei costă 40 de lei, iar cazările sunt încă ieftine
Reclamă

„Prin comportamentul său, bărbatul a tulburat ordinea și liniștea publică, generând o stare de neliniște în rândul persoanelor aflate în zonă. În cauză a fost întocmit dosar penal din oficiu, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și violență în familie, cercetările fiind continuate de către polițiști, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4”, se arată în comunicatul Poliției.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va marca mai multe goluri la acest mondial între Messi şi Ronaldo?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum arată azi blocul din Galaţi lovit de Rusia cu drona. Cele 2 victime s-au mutat definitiv în alt apartament
Observator
Cum arată azi blocul din Galaţi lovit de Rusia cu drona. Cele 2 victime s-au mutat definitiv în alt apartament
Cât a costat rochia impresionantă purtată de Corina Caciuc la botezul fiului ei și al lui Laurențiu Reghecampf. Este creația unui român
Fanatik.ro
Cât a costat rochia impresionantă purtată de Corina Caciuc la botezul fiului ei și al lui Laurențiu Reghecampf. Este creația unui român
11:52

Canada – Elveţia, ora 22:00, LIVE VIDEO pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Duel pentru locul 1 în Grupa B la Cupa Mondială
11:51

Ziua şi ora la care Lionel Messi şi Cristiano Ronaldo se pot întâlni la Campionatul Mondial, în Argentina – Portugalia
11:39

Victor Pițurcă îl face praf pe Darius Olaru: “La fiecare atingere, mima și cădea”
11:26

Ancelotti a făcut marele anunţ despre Neymar înainte de Brazilia – Scoţia
11:00

Scandal după Anglia – Ghana 0-0. Africanii reclamă arbitrajul: “VAR a mers la cafea!”. Faza reclamată
10:48

Fabbio Cannavaro îl laudă pe Cristiano Ronaldo: “Dacă îi dai un centimetru în careu, eşti mort”
Vezi toate știrile
1 Cum arată în timp real şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026. Update după fiecare meci 2 VIDEOCristiano Ronaldo, replică pentru Lionel Messi! Record istoric în meciul cu Uzbekistan, LIVE pe AntenaPLAY 3 Campionatul Mondial 2026 | Rezultate, program şi clasamente de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic 4 Denis Drăguş a decis dacă vine la FCSB: “Onorat” 5 FotoDiferenţa de vârstă dintre Lionel Messi şi soţia lui, Antonella. Povestea lor de dragoste, scenariu de film 6 Mihai Rotaru nu glumește! Cere 8 milioane de euro pentru fotbalistul Universității Craiova
Citește și
Cele mai citite
Trabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi BecaliTrabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi Becali
FCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitarFCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitar
Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSBGigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB
Cum arată în timp real şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026. Update după fiecare meciCum arată în timp real şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026. Update după fiecare meci