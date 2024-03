Un milionar român a răbufnit şi a anunţat că e gata să facă un gest extrem: "Asta nu înseamnă că nu îmi iubesc ţara!" - Antena Sport

Reclamă

Ce treabă are milionarul? Doar așa funcționează lucrurile, stai și te lupți cu sistemul. Te dovedește la un moment dat. Bă, nu mai pot, e inadmisibil. La mine problema s-a pus să facem, să vedem cum putem să facem, pentru sport… Fotbalul mi-a dat atâtea, am vrut să dau ceva înapoi. Asta nu înseamnă că nu mă simt bine acasă și că nu voi veni cu drag de acasă, dar vreau să nu mai am atât stres”, a spus Ciprian Marica la podcastul Tare de Tot.

Schimbare radicală de look pentru soţia lui Ciprian Marica! Ioana a avut o apariţie rară

Schimbare radicală de look pentru soţia lui Ciprian Marica! Ioana a apărut în ultima poză brunetă, nu blondă, aşa cum ne obişnuise. Soţia lui Ciprian Marica s-a pozat singură, cu o ţinută care i-a pus în evidenţă abdomenul lucrat la sală. (VEZI IMAGINI INCENDIARE CU IUBITA LUI MARICA ÎN GALERIA FOTO)

Reclamă

În poza respectivă, postată pe Instagram, Ioana avea culoarea părului şaten-închis. În pozele anterioare, ea era blondă.

Ioana Marcu este medic stomatolog, specializată în stomatologia pentru copii. Ea şi Ciprian Marica au împreună doi băieţi superbi.

Ciprian Marica a dat şi el like celei mai noi fotografii postate de Ioana pe reţeaua de socializare. În doar câteva ore, peste 200 de persoane au dat like postării Ioanei.

Reclamă 4 / 0/3

Ar trebui să fie convocat Ianis Hagi la EURO 2024 dacă nu va juca la Alaves în următoarea perioadă? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...