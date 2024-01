Gala de box Fight Nation este LIVE VIDEO în AntenaPLAY, duminică 28 ianuarie de la 22:00 - Antena Sport

Reclamă

Gala de box Fight Nation este LIVE VIDEO în AntenaPLAY

Fight Card-ul galei de vineri:

1. 51kg 8 runde Mailys Gangloff 8-4 FRA vs Gemma Ruegg 7-9 UK

2. 90kg 8 runde Alexandre Coustre 8-0 FRA vs Michal Plesnik 9-6 SLO

3. 76kg 6 runde Gustave Tamba 6-2 FRA vs John Watson 14-4 UK

4. 63,5kg 10 runde Suleiman Kartoum 11-1 FRA vs Hassan Amzile 6-2 FRA * Centura de campion al Franței

5. 70kg 8 runde Milan Prat 21-1 FRA vs Suleiman Jafaru 15-0 NIG

6. 90kg 10 runde Brandon Glanton 18-2 SUA vs Emil Markic 35-4 CRO * centra WBO Internațională