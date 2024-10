Gala PFL e ACUM în AntenaPLAY, Uriaşul Francis Ngannou luptă în "Bătălia Giganţilor" cu Renan Ferreira - Antena Sport

Uriaşul Francis Ngannou luptă în gala PFL, de la 19:30, live în AntenaPLAY, în "Bătălia Giganţilor" cu Renan Ferreira Profimedia Uriaşul Francis Ggannou luptă în gala PFL, de la 19:30, live în AntenaPLAY, în „Bătălia Giganţilor” cu Renan Ferreira. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Fostul campion al greilor din UFC revine în MMA, după două lupte pierdute cu super starurile din box. Arabii au promovat pe măsură „Bătălia Giganţilor”. Gala PFL începe de la 19:30, live în AntenaPLAY. VEZI AICI ÎN ANTENAPLAY GALA PFL DE LA RIAD Gala PFL e ACUM în AntenaPLAY, Uriaşul Francis Ngannou luptă în „Bătălia Giganţilor” cu Renan Ferreira Update 19:30: A început gala PFL de la Riad. Antrenat şi de Mike Tyson, „Predatorul” Ngannou a pierdut cu Fury şi Joshua în box. Greul din Camerun revine in MMA şi da peste un uriaş din Brazilia. E porecit „Problema” si e neînvins de doi ani. „O să îi arăt cine este regele„, a ameninţat Gnannou. Reclamă

Şi Hulk al Rusiei a făcut spectacol la intrarea în cuşca, ajutat de mascotele puse pe bătaie. La Riyadh se va da batalia gigantilor, in gala care tocmai a inceput, LIVE, pe AntenaPlay.

Cele mai tari lupte din gala PFL

Francis Ngannou (17-3-0) vs. Renan Ferreira

Cris Cyborg (27-2-0) vs. Larissa Pacheco (23-4-0

Johnny Eblen (15-0-0) vs. Fabian Edwards (13-3-0)

Husein Kadimagomaev (11-1-0) vs. Zafar Mohsen (13-4-0)

A.J. McKee (22-1-0) vs. Paul Hughes (12-1-0)

