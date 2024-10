„Cât de multă durere poți experimenta?”. Lewis Hamilton a ajuns la o concluzie după cele 945 de zile fără victorie în Formula 1 - Antena Sport

De asemenea, britanicul susține că simte că a progresat după această experiență.

„Probabil am învățat să fiu un coechipier mai bun în această perioadă, pentru că am avut mai mult timp să ne concentrăm pe comunicare”, a mai spus pilotul Mercedes.

Lewis Hamilton pleacă la Ferarri din 2025

Despre câștigarea Marelui Premiu al Marii Britanii, pilotul Mercedes susține că l-a ajutat să „reconstruiască”.

„Toată lumea vorbea că este acest basm. Și a fost într-adevăr, într-adevăr neașteptat. În acel weekend, nu aveam idee că va fi posibil. Și trecuse atât de mult timp.

Îți trec prin minte atâtea gânduri. În unele dintre ele începi să crezi, puțin câte puțin. Și, în cele din urmă, am avut acea zi în care am reușit să excelez și am excelat ca echipă, iar asta oprește. Și te ajută să reconstruiești din nou.

A fost grozav să pot face asta acasă, în țara mea natală, cu familia în preajmă. Ultima cursă cu Mercedes la Silverstone. Nu putea fi mai magic”, a mai povestit pilotul.

Din 2025, Lewis Hamilton se desparte de Mercedes, echipa cu carea reușit să obțină șase titluri mondiale la piloți. Britanicul a semnat un contract pe mai mulți ani cu Scuderia Ferrari, acolo unde va fi coleg cu Charles Leclerc. Cu doar șase curse rămase din sezonul 2024, Hamilton se află pe locul 6 în clasamentul piloților, cu un total de 174 de puncte. Anul acesta a urcat de două ori pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, la cursa din Marea Britanie şi la cea din Belgia.