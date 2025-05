Charles Leclerc, promisiune pentru fanii Ferrari! Ce le-a transmis după Marele Premiu de la Monaco: "Am pierdut cursa de ieri" - Antena Sport

Charles Leclerc este extrem de mulţumit după ce a obţinut locul secund în Marele Premiu de Formula 1 al statului Monaco. Spune că nu se aştepta să termine pe locul secund, chiar dacă venea din postura de câştigător al cursei anul trecut, în 2024.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Charles Leclerc a spus clar. Cursa a pierdut-o din calificări. Asta pentru că în Monaco depăşirile sunt aproape imposibile.

Charles Leclerc, mesaj pentru Lando Norris

Charles Leclerc recunoaşte că Lando Norris a meritat victoria, dar le-a transmis un mesaj fanilor. Speră să câştige anul viitor în faţa propriilor fani, acasă, la Monaco. „Nu sunt sigur ce s-a întâmplat, dar am pierdut această cursă de ieri, din calificări. Norris a fost mai bun, a meritat victoria. Nu ne aşteptam la locul 2 la începutul weekendului. Înseamnă că am crescut dacă am prins locul 2. Nu a fost altfel decât m-aş fi aşteptat. Max aştepta un steag roşu, doar asta îl putea salva. E o cursă specială pentru mine, e casa mea. Primesc mereu tot suportul din lume indiferent de rezultat. Sper să câştig anul viitor”, a spus Charles Leclerc, imediat după cursa de la Monaco.

Următoarea cursă din Marele Circ este Marele Premiu de Formula 1 al Spaniei, weekend-ul viitor.

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în orice moment. Și în 2025, competițiile de Formula 1™, Formula 2™, Formula 3™, se văd live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar și pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1™ vor putea fi urmărite live online.