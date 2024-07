Christian Horner a dat verdictul după incidentul dintre Max Verstappen şi Lando Norris: "Trebuia să se întâmple la un moment dat" - Antena Sport

Christian Horner a dat verdictul după incidentul dintre Max Verstappen şi Lando Norris: "Trebuia să se întâmple la un moment dat" Christian Horner, în timpul unei conferinţe de presă, la Marele Premiu al Austriei / Profimedia Christian Horner a dat verdictul după incidentul dintre Max Verstappen şi Lando Norris din Marele Premiu al Austriei. George Russell a profitat de contactul dintre piloţii Red Bull şi McLaren de la Spielberg şi s-a impus în etapa de pe Red Bull Ring, care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Dacă Max Verstappen a terminat pe locul 5, după ce a fost penalizat şi a avut şi pană în urma incidentului cu Norris din turul 64. Britanicul a fost şi mai ghinionist, el fiind nevoit să se retragă din cursă şi să plece fără puncte din Austria. Christian Horner a dat verdictul după incidentul dintre Max Verstappen şi Lando Norris: „Trebuia să se întâmple la un moment dat” Christian Horner, şeful celor de la Red Bull, consideră că un astfel de incident între Max Verstappen şi Lando Norris era inevitabil, după ce toată această tensiune a persistat în ultimele curse. Chiar dacă Verstappen a primit o penalizare de 10 secunde din partea stewarzilor pentru incident, care nu l-a afectat, Horner rămâne la părerea că ce s-a întâmplat în turul 64 a fost un incident de cursă: „Cred că Max e un pilot dificil, iar ei ştiu asta. Lando încerca să îşi ia revanşa pentru ziua de sâmbătă. Toată această tensiune exista de câteva curse. Trebuia să se întâmple ceva la un moment dat. A fost un incident de cursă. Cred că penalizarea lui Max cu 10 secunde a fost puţin cam dură, dar nu i-a afectat cursa, din fericire. Cursa lui fusese deja stricată de pana pe care a avut-o”, a declarat Christian Horner, citat de planetf1.com. Reclamă

