Flavio Briatore a fost externat după ce a fost operat cu succes: "Mi-au găsit o tumoare benignă la inimă" - Antena Sport

Reclamă

Briatore, în vârstă de 73 de ani, a profitat de ocazie pentru a recomanda urmăritorilor săi prevenţie medicală: „Principalul, băieţi, este să faceţi prevenţie, controale, în fiecare an. Am făcut-o acum doi ani şi nu am avut această tumoare benignă, iar anul acesta am făcut-o. Nu trebuie să ne neglijăm pe noi înşine, prevenţia este esenţială”.