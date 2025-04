Oscar Piastri, prima reacţie după succesul din MP al Bahrainului: "Incredibil! Sunt foarte mândru" - Antena Sport

Oscar Piastri a oferit prima reacţie, după ce a câştigat Marele Premiu al Bahrainului. Pilotul de la McLaren s-a declarat extrem de mulţumit de rezultatul înregistrat.

Podiumul în cursa din Bahrain a fost completat de George Russell şi de Lando Norris. Cursa a fost în direct pe Antena 3 CNN şi live în AntenaPLAY.

Oscar Piastri, prima reacţie după succesul din MP al Bahrainului

Oscar Piastri a obţinut al doilea succes din acest sezon de Formula 1, după cel din China. Pilotul de la McLaren le-a mulţumit celor din echipa sa, pentru monopostul pus la dispoziţie în Bahrain.

„Un week-end incredibil pentru mine, începând cu calificările de ieri, am terminat cum trebuia azi. Nu pot să mulţumesc suficient echipei pentru maşina de azi. Un week-end superb, sunt foarte mândru de ce am reuşit. Este o cursă importantă pentru noi, având în vedere structura acţionariatului. E îmbucurător să avem prima victorie a echipei aici.

Aş fi preferat să nu avem Safety Car, dar am fost încrezător. Ritmul maşinii a fost unul bun, am fost convins că vom avea un restart bun. Ştiam că eram singura echipă cu un set nou de pneuri medii. Nu ştii niciodată ce se întâmplă la restarturi, dar am fost încrezător.