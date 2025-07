Ferrari șarjează la Mugello - Antena Sport

Ce va fi cu Vasseur?

O altă necunoscută este rămânerea lui Fred Vasseur ca șef al echipei. Contractul francezului expiră la sfârșitul sezonului și deocamdată nu a fost prelungit. Fred ar dori un contract pe doi ani, cei de la Ferrari ar vrea unul doar pe un an. Ca înlocuitori au fost vehiculate numele lui Antonello Coletta, Global Head of Ferrari Endurance and Corse Clienti, sau Christian Horner. Ultimul, spun unii, nu a fost totuși luat în calcul de John Elkann, președintele Ferrari. O altă variantă vehiculată este crearea în organigramă a unui post deasupra lui Vasseur, care să fie ocupat de Horner. Așa este, de exemplu, grila de la McLaren. Acolo, Andreea Stella este șeful echipei, dar Zak Brown este CEO.