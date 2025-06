Mesajul lui David Popovici pentru Denis Popescu după ce ambii au devenit campioni europeni U23! - Antena Sport

“(n.r: E o surpriză pentru tine rezultatul ăsta? Te aşteptai la o medalie de aur?) Am visat, da. Pot să recunosc, nu am visat aşa sus. M-am surprins şi pe mine, am surprins, probabil, mai mulţi.

(n.r: Eşti mulţumit de timp, un nou record naţional?) Sunt mai mult decât mulţumit, atât de timp, cât şi de rezultatul în sine.

(n.r: Te-a motivat şi David cu aurul de dinainte? Prima zi, două medalii de aur, e ceva grozav) Da, clar, David motivează pe toată lumea cu prezenţa lui, pot spune. Mai avem şansa la aur amândoi şi mai departe”, a declarat Denis Popescu, în exclusivitate pentru AntenaSport.