David Popovici s-a calificat în finala la 50 m liber, la Campionatele Europenele U23. Programul complet al românilor de azi - Antena Sport

Programul românilor de vineri, de la Europenele U23:

400 m liber feminin: Rebecca Aimee Diaconescu (serii – ora 10:30; finala – ora 19:30)

400 m liber masculin: Andrei Iaschiu (serii – ora 10:43; finala – ora 19:43)

50 m spate masculin: Alexandru Constantinescu și Denis Laurean Popescu (serii – ora 11:08; finala – ora 19:22)

50 m liber masculin: David Popovici și Patrick Sebastian Dinu (serii – ora 11:19; finala – ora 19:05)

50 m liber feminin: Ioana Maria Știrbu (serii – ora 11:58; finala – ora 19:00)

200 m fluture masculin: Ștefan Cozma și Cristian Lăpădat (serii – ora 12:08; finala – ora 20:25)

Reacţia lui David Popovici după ce a cucerit singura medalie de aur care îi lipsea, la Europenele U23

Popovici a încheiat finala de la 200 de metri liber de la Campionatele Europene U23 din Slovacia cu timpul 1:43.64. Popovici a fost cu aproape 3 secunde mai rapid decât înotătorul clasat pe 2, bulgarul Petar Mitsin, care a terminat cursa cu timpul 1:46.48.

”M-am simțit foarte bine pe toată parcursul cursei. Sincer să fiu, înainte să intru în apă, nu mă așteptam să înot atât de repede. Dar odată ce am simțit cumva apa, am simțit viteza, mi-am dat seama că o să fie sub 1:44. Adică, oricum, mult mai rapid decât la Jocurile Olimpice (n.r. 1:44.53).

E un an ciudat, hai să zicem așa, pentru că și eu, ca mulți alți sportivi, am avut nevoie de un an mai relaxant, când toată abordarea a fost un pic mai lejeră. Pentru că nu ai cum cu un an atât de stresant să te întorci și să faci exact același lucru.

Dar tocmai că testăm apele și vedem ce înseamnă în materie de timp și performanță o abordare mai practică și e ce trebuie. Eu când sunt calm și liniștit înot repede.

Mâine (n.r.: 27 iunie) am 50 liber, nici nu știu, nici nu e proba mea, mă gândesc că e mental. Dar poimâine am 100m liber, unde o să încerc din nou să înot cât de repede pot.

Acum, nu zic că le e ușor fotbaliștilor și tenismenilor, care joacă în fiecare week-end sau o dată la două săptămâni, sau o dată la 3 zile. Numai că avem ocazia de a ne afirma pe scena cea mai mare rar. Și ăsta e un aspect unic și dificil”, a declarat David Popovici.