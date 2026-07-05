Preşedintele Formulei 1, Stefano Domenicali, şi-a exprimat duminică speranţa de a putea reintroduce în calendarul acestui sezon unul dintre cele două Mari Premii din Golf. Cursele au fost anulate din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

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Cele două curse de Formula 1 programate pentru luna aprilie, în Bahrain şi Jeddah (Arabia Saudită), au fost anulate din cauza conflictului armat dintre Statele Unite şi Israel, pe de o parte, şi Iran, pe de altă parte, confruntări care au afectat şi statele arabe din Golf.

Stefano Domenicali, anunţ important despre acest sezon de Formula 1: “Vom impementa planul nostru”

„Dacă putem anunţa ceva cu privire la posibilitatea recuperării curselor care nu au avut loc, o vom face la momentul potrivit şi în condiţii satisfăcătoare. Este cu siguranţă o speranţă, deoarece, dacă condiţiile sunt potrivite, vom implementa planul nostru. Dacă există cea mai mică şansă, de ce nu?”, a declarat şeful F1 pentru Sky Sports.

Domenicali nu a spus care dintre cele două Mari Premii anulate va fi reluat, dar Sky Sports sugerează că ar fi Bahrain, care ar urma să aibă loc la începutul lunii octombrie, între Marele Premii găzduite de Baku şi Singapore.

În orice caz, decizia va trebui luată înainte de pauza de vară din august, din motive logistice, a spus el. Ultimele două curse ale acestui sezon de F1, care acum are doar 22, rămân programate în Qatar (27-29 noiembrie) şi Abu Dhabi (4-6 decembrie). Şeful F1 speră că acestea vor fi menţinute.