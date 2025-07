A muncit doi ani pentru tatăl său, acum e erou în Europa: gol și victorie în Conference League! - Antena Sport

Deși armenii au dominat categoric meciul, Tre Fiori a rezistat datorită prestației excelente a lui Michele Nardi, un portar de 38 de ani, fost la Parma și Chievo. În a doua repriză, Manfroni a dat lovitura, cu un gol care valorează cât întreaga lui carieră.

„Pyunik e o echipă renumită, sunt puternici, dar noi am dat totul. Am marcat un gol grozav, dar totul se datorează colegilor mei. Important este că am dat totul azi. Va și mai greu în deplasare, dar vom da totul și acolo. Nu mergem în plimbare la Erevan”, a spus mijlocașul italian, imediat după meci, pentru televiziunea din San Marino.

Fotbal part-time, pe lângă joburile de zi cu zi

La fel precum colegii săi, Matteo Manfroni are statut de semi-amator. Jucătorii lui Tre Fiori, echipa de unde a venit în România italianul Andrea Compagno, se antrenează abia după ce își termină programul de muncă de zi cu zi.