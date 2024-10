Adrian Mutu, verdict despre cine ar fi trebuit să câștige Balonul de Aur: „Merita! De acum e târziu pentru el!” - Antena Sport

Adrian Mutu, verdict despre cine ar fi trebuit să câștige Balonul de Aur Balonul de Aur, în mâinile câștigătorului din 2024, Rodri/ Profimedia Adrian Mutu a oferit un verdict despre cine ar fi meritat să câștige Balonul de Aur. „Briliantul” a oferit declarații despre scandalul uriaș care s-a născut în jurul decernării prestigiosului trofeu, în acest an. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Rodri l-a „învins” pe Vinicius și a câștigat Balonul de Aur 2024. Real Madrid a boicotat evenimentul și niciun reprezentat al clubului de pe Santiago Bernabeu nu a fost prezent la evenimentul de la Paris. Adrian Mutu a spus cine ar fi meritat să câștige Balonul de Aur: Dani Carvajal! Adrian Mutu își dorea ca Dani Carvajal să câștige Balonul de Aur 2024. Acesta a subliniat că fundașul lui Real Madrid avea un plus față de Rodri, și anume faptul că a câștigat Champions League la finalul sezonului trecut. Totodată, Mutu a menționat că lui Dani Carvajal îi va fi dificil să se mai apropie atât de mult de câștigarea Balonului de Aur, ținând cont și de accidentarea pe care a suferit-o la startul sezonului. „Am stat și m-am gândit și eu. Faptul că mie îmi place Rodri foarte mult, îmi place modelul lui de jucător, de număr 6, cum a interpretat rolul până să se accidenteze, l-a făcut să fie cel mai bun din lume pe postul acesta. E un rol pe care eu pun accent, pentru că eu consider că este jucătorul cel mai important în cadrul unei echipe de fotbal. Reclamă

Reclamă

Ca antrenor eu l-aș fi votat pe Rodri, iar ca spectator și fan al fotbalului l-aș fi votat pe Vinicius. Rodri merita.

Când mi-ai zis de Carvajal mi-a venit imediat în minte faptul că el are în plus față de Rodri, Champions League. Merita Carvajal, cum să nu. Am văzut valul acesta de contestații și eu sper că nu au nimic împotriva lui Rodri, pentru că mi se pare un super băiat, un super profesionist.

Carvajal într-adevăr merita acum realizând. De acum încolo probabil e târziu pentru el”, a declarat Adrian Mutu, conform fanatik.ro.

Reclamă

Primul răspuns din partea UEFA, după ce Real Madrid a boicotat gala Balonului de Aur A venit primul răspuns din partea UEFA, după ce oficialii lui Real Madrid au boicotat gala Balonului de Aur. Un reprezentat al forului european a transmis un mesaj direct. Principala nemulțumire a madrilenilor a fost legată de faptul că, în opinia lor, Carvajal ar fi trebuit să câștige Balonul de Aur, în situația în care Vinicius nu ar fi fost câștigător. „Dacă criteriile de atribuire nu-l desemnează pe Vinicius ca învingător, aceleaşi criterii ar trebui să-l desemneze pe Dani Carvajal învingător. Întrucât nu a fost cazul, este evident că ‘Balonul de Aur’ nu respectă Real Madrid. Iar Real Madrid nu se află acolo unde nu este respectat”, au transmis oficialii clubului „blanco”, prin intermediul unui comunicat.

Reclamă