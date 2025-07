Mircea Lucescu a interzis manelele la echipa naţională: "Eu am nevoie de raţiune, de gândire" - Antena Sport

Selecţionerul Mircea Lucescu (79 de ani) a anunţat că a interzis manelele în vestiar înaintea meciurilor echipei naţionale. “Il Luce” a explicat că, înaintea jocurilor, tricolorii au nevoie de reflecţie.

Mircea Lucescu a transmis că se bazează foarte mult pe raţiunea jucătorilor, în încercarea de a duce naţionala la un alt Mondial după o pauză de 28 de ani. În preliminariile pentru World Cup 2026, turneu final care se va vedea exclusiv în Universul Antena, România a obţinut două victorii, cu San Marino şi Cipru şi a fost învinsă de Bosnia şi Austria.

Mircea Lucescu nu le mai permite tricolorilor să asculte manele înaintea meciurilor

România ocupă locul 3 în grupa H a preliminariilor World Cup 2026. Lider este Bosnia, care are 9 puncte după 3 partide disputate. Pe 2 e Austria, care are 6 puncte, la fel ca România, dar din numai 2 partide disputate. Tricolorii au disputat deja 4 partide în preliminarii.

“Eu, dincolo de entuziasm, am nevoie de rațiune, de gândire, de disponibilitate. N-am nevoie doar de lucruri din astea, emoționale, cu manele și cu toate astea, care să ridice spiritul echipei.

Eu am nevoie ca ei să gândească! Am interzis înainte de meci toate astea. Consider că, înainte de meci, ai nevoie de un minut de liniște, eventual să te rogi, dar nu de zgomot. Eu așa am fost obișnuit.