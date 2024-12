„Am făcut și eu afaceri cu el!” Gigi Becali l-a dat de gol pe Dan Șucu! Dezvăluirile făcute despre patronul de la Genoa - Antena Sport

Gigi Becali a oferit noi declarații despre Dan Șucu, după ce acesta a preluat pachetul majoritar de acțiuni de la Genoa. Patronul de la FCSB a dezvăluit că în trecut, și el a făcut afaceri cu acționarul majoritar de la Rapid, însă a avut un câștig net superior față de al său.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali a oferit declarații despre Dan Șucu după victoria FCSB-ului cu Poli Iași. În ultima rundă din 2024, campioana s-a impus cu 2-0 în Copou, grație „dublei” lui Darius Olaru.

Gigi Becali, noi dezvăluiri despre Dan Șucu

Totodată, Gigi Becali a dezvăluit că Dan Șucu ar avea susținere din partea unor ucraineni, în afacerea de la Genoa. Patronul de la FCSB este de părere că omul de afaceri român are puterea financiară necesară pentru a deține două cluburi, însă nu crede că și-ar putea ulterior permite să le piardă.

De asemenea, Becali a subliniat că nu este interesat să-i facă concurență lui Dan Șucu, pentru a nu-și cheltui averea.

„Eu am auzit ceva de niște ucraineni. Ăia nu ar fi vrut să se afle, există și această posibilitate. Nu vreau să comentez prea mult. Șucu e om de calitate, nu vorbesc din postura de afacerist. Șucu are posibilități financiare, am făcut și eu afaceri cu el. Am băgat eu 4 milioane, trebuia să facem repede afacerea, iar el nu avea la vremea aceea. În respectiva afacere, eu am câștigat vreo 100 milioane euro, iar el vreo 30. Imobiliare.