"Aseară am vorbit cu el!" Moartea lui Dinu Gheorghe l-a șocat pe Mircea Lucescu! Selecționerul, mesaj emoționant: "Nu îmi vine să cred!" - Antena Sport

Mircea Lucescu a oferit prima reacție, după moartea lui Dinu Gheorghe / Colaj;: Profimedia și Hepta Selecționerul echipei naționale, Mircea Lucescu, s-a declarat șocat de moartea lui Dinu Gheorghe. Acesta a transmis un mesaj emoționant despre fostul președinte de la Rapid. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Dinu „Vamă” s-a stins în propria locuință la vârsta de 68 de ani. Acesta ar fi suferit un atac cerebral și ar fi murit în somn. A fost găsit fără suflare în dimineața zilei de 29 ianuarie, de către o persoană care îl ajuta să mențină curățenia. Ce a spus Mircea Lucescu, după moartea lui Dinu Gheorghe Din spital, Mircea Lucescu a oferit prima reacție după decesul lui Dinu Gheorghe. În momentul de față, selecționerul echipei naționale se află internat, după ce a fost supus unei operații la șold. „Il Luce” a dezvăluit că a purtat o discuție cu Dinu Gheorghe cu o seară înainte de decesul acestuia. Potrivit selecționerului, Dinu „Vamă” nu părea că s-ar confrunta cu vreo problemă gravă de sănătate. Mircea Lucescu s-a declarat astfel șocat de decesul acestuia și a transmis că Dinu Gheorghe a fost un om extraordinar și un foarte bun prieten. Reclamă

Reclamă

„Da, am aflat de dimineață. E incredibil ce s-a întâmplat. Aseară am vorbit cu el, și am vorbit mai mult timp. Era ok, era volubil, a avut și el o problemă, o operație la șold, cum am și eu.

Am vorbit și de asta. Dar nu dădea impresia că ar avea vreo problemă. Am vorbit aseară și azi dimineață am aflat că a murit. Nu îmi vine să cred nici acum.

Sunt și eu în spital și pur și simplu mă gândesc că acum câteva ore vorbeam cu el, iar acum nu mai e. A fost un om extraordinar, un prieten foarte bun de-ai mei, un om de fotbal de mare valoare.

Reclamă