"Avem forţa să câştigăm în Austria?" Răspunsul lui Denis Alibec înaintea meciului vital al naţionalei! - Antena Sport

Denis Alibec priveşte cu optimism dubla cu Austria şi Cipru. România joacă împotriva Austriei pe 7 iunie, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

La 3 zile distanţă după meciul cu Austria, naţionala joacă acasă cu Cipru. Meciul cu Austria e unul vital pentru tricolori în condiţiile în care naţionala a pornit cu stângul această campanie de calificare la World Cup 2026, cu o înfrângere, acasă, cu Bosnia, scor 0-1. Ulterior tricolorii au învins-o, în deplasare, cu 5-1 pe San Marino.

“Cu siguranţă putem câştiga” Denis Alibec, plin de optimism înaintea duelului vital al tricolorilor cu Austria

“(n.r: Putem câştiga în Austria, avem forţa asta?) Cu siguranţă da, dacă vom face ce trebuie şi vom da totul pe teren, cu siguranţă putem câştiga. Pentru că am mai învins Austria în trecut şi o putem face şi acum.

(n.r: Ne-ar da aripi o victorie acolo?) Cu siguranţă ne va da aripi. Am prinde o încredere fantastică şi ne-ar ajuta foarte-foarte mult în lupta pentru calificare”, a declarat Denis Alibec în exclusivitate pentru AntenaSport.

Meciul Austria – România, al treilea duel al “tricolorilor” din preliminariile World Cup 2026, se joacă sâmbătă, 7 iunie, de la ora 21:45. Partida va fi transmisă în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.