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Harry Kane, lovitură uriaşă şi contract de 90 de milioane de euro. Atacantul Angliei e gata să semneze

Viviana Moraru Publicat: 30 iunie 2026, 16:50

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Harry Kane, lovitură uriaşă şi contract de 90 de milioane de euro. Atacantul Angliei e gata să semneze

Harry Kane, bucurie în timpul unui meci al Angliei/ Profimedia

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Harry Kane (32 de ani) a luat decizia finală în privinţa viitorului său, direct de la Campionatul Mondial. Atacantul Angliei e decis să-şi continue cariera la Bayern Munchen, echipă cu care mai are contract până în 2027.

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Harry Kane vrea să-şi prelungească actuala înţelegere cu bavarezii, urmând să poarte negocierile finale după ce-şi va încheia aventura la Campionatul Mondial, alături de Anglia.

Harry Kane, lovitură uriaşă şi contract de 90 de milioane de euro, după Campionatul Mondial

Harry Kane vrea să rămână la Bayern, în ciuda zvonurilor privind interesul celor de la Barcelona. Noul contract al atacantului englez cu formaţia bavareză urmează să se întindă până în 2029.

“Harry Kane, împreună cu echipa sa de management și familia sa, au luat decizia clară de a-și prelungi contractul cu FC Bayern dincolo de anul 2027. Prioritatea atacantului englez este să rămână la München.

Negocierile concrete sunt programate să aibă loc după Cupa Mondială. Se discută despre un nou contract valabil cel puțin până în 2029. În acest moment, zvonurile privind un posibil transfer la Barcelona nu-l interesează”, a tramnsmis jurnalistul Florian Plettenberg, despre Harry Kane.

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Recent, germanii de la Bild anunţau că şefii lui Bayern sunt dispuşi să-i ofere un salariu uriaş lui Harry Kane, după prelungirea contractului. Atacantul ar putea încasa suma de 30 de milioane de euro pe sezon, la formaţia lui Vincent Kompany.

Harry Kane este calificat, alături de Anglia, în şaisprezecimile Campionatului Mondial. Englezii se vor duela cu RD Congo miercuri, de la ora 19:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Harry Kane a fost titular în toate cele trei meciuri disputate de Anglia în grupe. Atacantul a marcat o “dublă” cu Croaţia, punctând şi în ultimul meci, cel cu Panama.

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