Home | Fotbal | Bundesliga | Bayern Munchen se teme de Real Madrid! Oferta astronomică pe care conducerea bavarezilor i-a făcut-o lui Olise

Bayern Munchen se teme de Real Madrid! Oferta astronomică pe care conducerea bavarezilor i-a făcut-o lui Olise

Daniel Işvanca Publicat: 22 iulie 2026, 19:39

Comentarii
Bayern Munchen se teme de Real Madrid! Oferta astronomică pe care conducerea bavarezilor i-a făcut-o lui Olise

Michael Olise / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Viitorul lui Michael Olise la Bayern Munchen este unul incert, mai ales după ce Real Madrid și-a manifestat interesul în a-l transfera pe starul campioanei Germaniei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fotbalistul francez va avea în perioada următoare o discuție clară cu conducerea bavarezilor, care este gata să îi prelungească contractul și să îi ofere un salariu fantastic.

Bayern Munchen vrea să-i mărească salariul lui Michael Olise

Bayern Munchen vrea să facă orice pentru a-l convinge pe Michael Olise să rămână, iar conducerea vrea să scrie istorie prin noul contract pe care i-l propune starului din Franța.

Concret, cotidianul BILD anunță că Olise ar beneficia de o mărire salarială astronomică, de la 14 milioane de euro pe an, cât încasează acum, la 25 de milioane de euro pe an, cel mai mare salariu din istoria clubului, la egalitate cu Harry Kane.

Campioana Germaniei a anunțat în repetate rânduri că acesta nu este de vânzare, în schimb, fotbalistul a confirmat că a solicitat conducerii să plece în această vară. Rămâne de văzut care va fi deznodământul la această „telenovelă”.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Balonul de Aur 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Garsoniere cu 15.000 de euro în 4 cartiere din București. Cum arată în interior
Observator
Garsoniere cu 15.000 de euro în 4 cartiere din București. Cum arată în interior
Ce a putut să spună iubita lui Lamine Yamal înainte de a fi împreună cu campionul mondial: ”Dacă nu ar fi fost milionar și fotbalist celebru…”
Fanatik.ro
Ce a putut să spună iubita lui Lamine Yamal înainte de a fi împreună cu campionul mondial: ”Dacă nu ar fi fost milionar și fotbalist celebru…”
21:28

Mirel Rădoi a făcut „cel mai bun transfer din istoria clubului”. Cine este jucătorul adus de Gaziantep
21:08

FCSB a prezentat oficial al doilea transfer al zilei! Lovitură după lovitură în mercato pentru roş-albaştri
20:30

LIVE TEXTLevski Sofia – Universitatea Craiova 1-0, ACUM, în turul 2 preliminar UCL. Ocazii mari la ambele porţi
20:30

VIDEOCe a spus secundul Argentinei despre gestul violent la adresa lui Dani Olmo de după finala Mondialului!
20:28

VideoJurnal Antena Sport | Crede în șansa ei
20:25

VideoJurnal Antena Sport | Zanetti pus pe glume la Bucureşti
Vezi toate știrile
1 Situație ireală cu jucătorul transferat de FCSB: a mai semnat și cu o altă echipă din Liga 1 2 Gigi Becali a găsit număr 10 pentru FCSB. Transferat la recomandarea lui Gică Hagi: „Trebuie să ascult” 3 Reacţia lui Ladislau Boloni când a aflat pentru cine a plătit FCSB 1.350.000 de euro: „Nu ştiu care e logica” 4 Leandro Paredes a rupt tăcerea, după scandalul uriaș de la finala Spania – Argentina 1-0: „Plin de mândrie” 5 „Oracolul de la Bălceşti” anunţă dezastrul pentru o forţă din Liga 1: „Nu prinde play-off-ul” 6 Gicu Grozav a semnat! Destinaţie surpriză a fostului jucător de la Petrolul Ploieşti
Citește și
Cele mai citite
Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei MondialeDecizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”
Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”
Dinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semnezeDinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semneze