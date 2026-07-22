Bayern Munchen se teme de Real Madrid! Oferta astronomică pe care conducerea bavarezilor i-a făcut-o lui Olise

Viitorul lui Michael Olise la Bayern Munchen este unul incert, mai ales după ce Real Madrid și-a manifestat interesul în a-l transfera pe starul campioanei Germaniei.

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Fotbalistul francez va avea în perioada următoare o discuție clară cu conducerea bavarezilor, care este gata să îi prelungească contractul și să îi ofere un salariu fantastic.

Bayern Munchen vrea să-i mărească salariul lui Michael Olise

Bayern Munchen vrea să facă orice pentru a-l convinge pe Michael Olise să rămână, iar conducerea vrea să scrie istorie prin noul contract pe care i-l propune starului din Franța.

Concret, cotidianul BILD anunță că Olise ar beneficia de o mărire salarială astronomică, de la 14 milioane de euro pe an, cât încasează acum, la 25 de milioane de euro pe an, cel mai mare salariu din istoria clubului, la egalitate cu Harry Kane.

Campioana Germaniei a anunțat în repetate rânduri că acesta nu este de vânzare, în schimb, fotbalistul a confirmat că a solicitat conducerii să plece în această vară. Rămâne de văzut care va fi deznodământul la această „telenovelă”.