„Regretați că ați semnat cu Bayern?” Thomas Tuchel nu a stat pe gânduri și a răspuns imediat. A spus și de ce va pleca - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, Tuchel a spus că Bayern a avut ghinion în actualul sezon, din cauza accidentărilor care i-au pus în dificultate pe bavarezi.

„Nu am fost în stare să facem echipa să joace la un nivel înalt, în mod constant. Din această cauză ne vom despărți.

Reclamă

Dacă am făcut o greșeală că am venit la Bayern? Nu are niciun rost să ne uităm la trecut. Lumea uită totuși că am avut un mare ghinion, legat de accidentarea jucătorilor!”, a spus Thomas Tuchel, citat de Fabrizio Romano.

Thomas Tuchel a părăsit-o pe Chelsea, echipă alături de care a câștigat Liga Campionilor, în luna septembrie 2022 și a ajuns la Bayern în luna martie a anului trecut. Până în momentul de față a strâns 44 de partide pe banca bavarezilor, în care a reușit să adune o medie de 2.02 puncte pe meci, potrivit statisticilor oferite de site-ul Transfermarkt.

Bayern Munchen a anunţat că Thomas Tuchel pleacă de la echipă

OFICIAL! Bayern Munchen a anunţat că Thomas Tuchel pleacă de la echipă, după 3 înfrângeri consecutive. Anunţul oficial a fost făcut de campioana Germaniei pe reţelele de socializare.

Reclamă 4 / 0/3

Este oficial! Thomas Tuchel pleacă de la Bayern Munchen la finalul sezonului. Anunţul vine după ce Bayern Munchen a pierdut ultimele 3 partide: derby-ul de titlu cu Leverkusen, partida cu Bochum şi duelul din optimile de finală ale Ligii Campionilor, cu Lazio. ”FC Bayern Munchen și antrenorul principal Thomas Tuchel au decis împreună să pună capăt relației lor de lucru, care inițial trebuia să dureze până la 30 iunie 2025, pe 30 iunie 2024. Acesta este rezultatul unei discuții constructive între CEO-ul Jan-Christian Dreesen și Thomas Tuchel”, a anunţat Bayern Munchen.

Cine va castiga Liga Campionilor in acest sezon? Manchester City Real Madrid Inter Milano PSG Bayern Munchen Barcelona Alta echipa Vezi rezultatele Loading ... Loading ...