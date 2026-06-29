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Veste proastă pentru Barcelona! Ce se întâmplă cu Harry Kane, după ce catalanii au anunțat că vor să-l transfere

Daniel Işvanca Publicat: 29 iunie 2026, 21:03

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Veste proastă pentru Barcelona! Ce se întâmplă cu Harry Kane, după ce catalanii au anunțat că vor să-l transfere

Harry Kane / Profimedia

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Barcelona continuă căutările pentru aducerea unui înlocuitor pentru Robert Lewandowski, însă conducerea catalanilor are mari bătăi de cap în acest sens.

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După ce situația transferului lui Julian Alvarez a devenit tot mai complicată, acum campioana Spaniei și-a manifestat interesul pentru Harry Kane.

Harry Kane, contract nou la Bayern Munchen?

Aflat în ultimul an de contract cu Bayern Munchen, Harry Kane a stârnit interesul celor de la Barcelona, care este în căutarea unui atacant de calibru, după ce a plecat și Robert Lewandowski.

Vestea proastă pentru catalani este însă că internaționalul englez este foarte aproape să bată palma cu bavarezii, pentru a-și prelungi contractul cu gruparea din Bundesliga, anunță David Ornstein.

Campioana Spaniei a contactat deja agenții fotbalistului, dar șansele ca transferul să se realizeze sunt minime. Asta nu e singura problemă a Barcelonei. Formația „blaugrana” nici nu ar avea, pentru moment, resursele financiare necesare.

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