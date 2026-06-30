31 de meciuri! Paraguay a pus capăt unei “secete” din 1930 în meciul cu Germania

Paraguay a fost echipa care a reușit să “spargă gheața” în partida din 16-imile de finală contra Germaniei. Julio Enciso a marcat în minutul 42 al confruntării de la Boston și a pus capăt unei “secete” în ceea ce privește capitolul “goluri marcate în fazele eliminatorii World Cup”.

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Partida dintre Germania și Paraguay din 16-imile Cupei Mondiale a fost marcată de un rezultat extrem de surprinzător la pauză, sud-americanii intrând la vestiare cu un avantaj de un gol. Matias Galarza a trimis o centare șutată în careu, iar Julio Enciso a fost cel care l-a învins pe Manuel Neuer cu o lovitură de cap.

Golul lui Julio Enciso care a “spart gheața” contra Germaniei

Paraguay a trebuit să joace 31 de meciuri la Cupa Mondială pentru a reuși să marcheze un gol în fazele eliminatorii, un record negativ istoric în cea mai tare competiție din “sportul rege”. Așteptarea sud-americanilor pentru acest moment a început din 1930, de la prima ediție a turneului final, unde “La Albirroja” a participat și a suferit două eșecuri la 0.

De la acea ediție și până la cea din prezent, Paraguay mai trecuse de trei ori de faza grupelor la Mondial, însă niciodată nu reușise să marcheze, situația arătând în felul următor:

1986: Eliminată de Anglia în optimi cu 3-0;

2002: Eliminată de Germania în optimi cu 1-0;

2010: Eliminată de Spania în sferturi cu 1-0. În optimi, Paraguay a trecut la penalty-uri de Japonia după 0-0 după 120 de minute.

‼️ RÉCORD HISTÓRICO ‼️

Paraguay 🇵🇾 es la selección que necesitó disputar MÁS partidos para marcar su primer gol en una fase de eliminación directa en TODA la historia de la Copa del Mundo:

31 – PARAGUAY 🇵🇾

21 – México 🇲🇽

21 – Marruecos 🇲🇦

21 – Japón 🇯🇵

20 – Bulgaria 🇧🇬

20 -…

— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 29, 2026