Germania – Paraguay (LIVE VIDEO, 23:30, Antena 1 și AntenaPLAY). Nemții revin în fazele eliminatorii după 12 ani

Germania și Paraguay se înfruntă luni seara într-o partidă din 16-imile Cupei Mondiale care marchează revenirea “Die Mannschaft” în fazele eliminatorii ale World Cup după două turnee dezamăgitoare. Pentru Paraguay, outsideră în duelul care se va disputa la Boston Stadium, este de asemenea primul meci în fazele avansate ale competiției, perioada de pauză fiind de 16 ani.

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Duelul dintre Germania și Paraguay va avea loc de la ora 23:30, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. Partida va fi transmisă în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

Germania – Paraguay (LIVE VIDEO, 23:30, Antena 1 și AntenaPLAY)

Germania a terminat pe primul loc Grupa E, cu șase puncte, iar modul în care și-a încheiat parcursul acolo nu a fost deloc unul convingător. După ce a demolat Curacao cu 7-1 și a învins Coasta de Fildeș pe final cu 2-1, nemții lui Julian Nagelsmann a fost învinsă de Ecuador cu 2-1 deși a condus.

De cealaltă parte, Paraguay s-a numărat printre echipele care și-au încheiat grupa pe locul 3 și care au obținut unul dintre “biletele” pentru fazele eliminatorii. Sud-americanii au terminat cu patru puncte, sub Statele Unite ale Americii și Australia, naționala din urmă atingând tot “borna” de patru, însă având un golaveraj superior.

Paraguay a fost învinsă de SUA în meciul de deschidere de pe tărâm american, după care a învins-o pe Turcia cu 1-0, iar în ultima etapă s-a jucat un “meci al prieteniei” cu Australia, iar ambele au mers “la braț” în 16-imi.