A fost eliminat de la Cupa Mondială și și-a anunțat retragerea: „Nu am vrut să fie astfel!”

Enner Valencia, cel mai bun marcator din istoria naţionalei de fotbal a Ecuadorului, şi-a anunţat retragerea din reprezentativă după ce aceasta a părăsit Cupa Mondială în urma înfrângerii suferite în faţa Mexicului, relatează Xinhua.
Valencia, 36 de ani, anunţase deja că nu va face parte din lotul Ecuadorului pentru preliminariile următoarei ediţii a Cupei Mondiale.
Enner Valencia şi-a anunțat retragerea de la naționala Ecuadorului
“Am jucat ultimul meu meci cu echipa naţională”, le-a spus Valencia reporterilor.
“Mi-am luat rămas bun de la toţi, jucători şi staff, în această tristă zi. Nu am vrut ca despărţirea mea de echipa naţională să fie astfel”, a adăugat acesta, citat de agerpres.ro.
După ce a ajuns în şaisprezecimile Cupei Mondiale învingând Germania în ultimul meci din grupă, Ecuadorul a părăsit turneul mondial după înfrângerea, cu 0-2, în faţa Mexicului, marţi.
Fostul atacant al echipelor West Ham şi Everton a marcat 49 de goluri în 109 meciuri după debutul său internaţional în anul 2012.
El va continua să mai joace la echipa sa de club Pachuca din Mexic, cu care mai are contract până în decembrie 2027.
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