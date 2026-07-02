A fost eliminat de la Cupa Mondială și și-a anunțat retragerea: „Nu am vrut să fie astfel!”

Enner Valencia, cel mai bun marcator din istoria naţionalei de fotbal a Ecuadorului, şi-a anunţat retragerea din reprezentativă după ce aceasta a părăsit Cupa Mondială în urma înfrângerii suferite în faţa Mexicului, relatează Xinhua.

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Valencia, 36 de ani, anunţase deja că nu va face parte din lotul Ecuadorului pentru preliminariile următoarei ediţii a Cupei Mondiale.

Enner Valencia şi-a anunțat retragerea de la naționala Ecuadorului

“Am jucat ultimul meu meci cu echipa naţională”, le-a spus Valencia reporterilor.

“Mi-am luat rămas bun de la toţi, jucători şi staff, în această tristă zi. Nu am vrut ca despărţirea mea de echipa naţională să fie astfel”, a adăugat acesta, citat de agerpres.ro.

După ce a ajuns în şaisprezecimile Cupei Mondiale învingând Germania în ultimul meci din grupă, Ecuadorul a părăsit turneul mondial după înfrângerea, cu 0-2, în faţa Mexicului, marţi.