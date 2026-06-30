Mexic – Ecuador, LIVE VIDEO, 04:00 (Antena 1 şi AntenaPLAY). Gazdele luptă pentru calificarea în optimi la Mondial

Meciul Mexic – Ecuador e miercuri dimineaţă, de la ora 04:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Mexic a obţinut trei victorii în grupă, fără gol primit: 2-0 cu Africa de Sud, 1-0 cu Coreea de Sud şi 3-0 cu Cehia!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De partea cealaltă, Ecuador s-a calificat in extremis în şaisprezecimile Mondialului, după victoria cu 2-1 contra Germaniei din ultimul meci din grupă. Nemţii au deschis atunci scorul rapid, în minutul 2, prin Leroy Sane, dar ecuadorienii au întors rezultatul, marcând în minutul 9, prin Angulo şi în minutul 77, prin Gonzalo Plata. Între timp, Germania a fost eliminată surprinzător de la Mondial, fiind învinsă la loviturile de departajare de Paraguay.

Mexic – Ecuador LIVE VIDEO

Echipele probabile:

Mexic (4-2-3-1): Rangel – Gallardo, Vasquez, Alvarez, Reyes – Romo, Lira, Mora – Quinones, Alvarado – Jimenez Selecţioner: Javier Aguirre

Ecuador (4-2-3-1): Galindez – Hincapie, Pacho, Ordonez, Franco – Vite, Caicedo – Angulo, Plata, Yeboah – Valencia Selecţioner: Sebastian Beccacece