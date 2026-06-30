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Mexic – Ecuador, LIVE VIDEO, 04:00 (Antena 1 şi AntenaPLAY). Gazdele luptă pentru calificarea în optimi la Mondial

Bogdan Stănescu Publicat: 30 iunie 2026, 14:13

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Mexic – Ecuador, LIVE VIDEO, 04:00 (Antena 1 şi AntenaPLAY). Gazdele luptă pentru calificarea în optimi la Mondial

Jucătorii Mexicului, după un gol marcat la Mondial / Profimedia Images

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Meciul Mexic – Ecuador e miercuri dimineaţă, de la ora 04:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Mexic a obţinut trei victorii în grupă, fără gol primit: 2-0 cu Africa de Sud, 1-0 cu Coreea de Sud şi 3-0 cu Cehia!

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De partea cealaltă, Ecuador s-a calificat in extremis în şaisprezecimile Mondialului, după victoria cu 2-1 contra Germaniei din ultimul meci din grupă. Nemţii au deschis atunci scorul rapid, în minutul 2, prin Leroy Sane, dar ecuadorienii au întors rezultatul, marcând în minutul 9, prin Angulo şi în minutul 77, prin Gonzalo Plata. Între timp, Germania a fost eliminată surprinzător de la Mondial, fiind învinsă la loviturile de departajare de Paraguay.

Mexic – Ecuador LIVE VIDEO

Echipele probabile:

Mexic (4-2-3-1): Rangel – Gallardo, Vasquez, Alvarez, Reyes – Romo, Lira, Mora – Quinones, Alvarado – Jimenez Selecţioner: Javier Aguirre

Ecuador (4-2-3-1): Galindez – Hincapie, Pacho, Ordonez, Franco – Vite, Caicedo – Angulo, Plata, Yeboah – Valencia Selecţioner: Sebastian Beccacece

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Înainte de victoria de senzaţie cu Germania, Ecuador a pierdut la limită, 0-1, cu Coasta de Fildeş, apoi a făcut egal, 0-0, cu Curacao. Ecuadorienii au prins in extremis locul 3 în grupa E, cu 4 puncte, după Germania şi Coasta de Fildeş, ce au avut 6 puncte. Curacao a terminat grupa cu un singur punct, fiind eliminată.

Lotul Mexicului la Campionatul Mondial 2026:

  • Portari: Raul Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol/Cipru), Carlos Acevedo (Santos Laguna/Mexic)
  • Fundași: Israel Reyes (America), Jorge Sanchez (PAOK Salonic/Grecia), Cesar Montes (Lokomotiv Moscova/Rusia), Johan Vasquez (Genoa/Italia), Jesus Gallardo (Toluca/Mexic), Mateo Chavez (Alkmaar/Olanda)
  • Mijlocași: Edson Alvarez (West Ham/Anglia), Luis Romo (Guadalajara), Obed Vargas (Atletico Madrid/Spania), Brian Gutierrez (Guadalajara), Orbelin Pineda (AEK Atena/Grecia), Erik Lira (Cruz Azul), Gilberto Mora (Tijuana), Cesar Huerta (Anderlecht/Belgia), Alvaro Fidalgo (Betis Sevilla/Spania), Luis Chavez (Dinamo Moscova/Rusia).
  • Atacanți: Roberto Alvarado (Guadalajara), Alexis Vega (Toluca), Julian Quinones (Al-Qadisiyah/Arabia Saudită), Santiago Gimenez (AC Milan/Italia), Guillermo Martinez (Pumas), Armando Gonzalez (Guadalajara), Raul Jiménez (Fulham/Anglia)
  • Selecţioner: Javier Aguirre

Lotul Ecuadorului la Campionatul Mondial 2026:

  • Portari: Hernán Galíndez (Huracán, Argentina), Moisés Ramírez (Kifisia, Grecia), Gonzalo Valle (Liga de Quito, Ecuador)
  • Fundași: Pervis Estupiñán (AC Milan, Italia), Piero Hincapié (Arsenal, Inglaterra), Willian Pacho (Paris Saint-Germain, Franța), Joel Ordóñez (Club Brugge, Belgia), Félix Torres (Internacional, Brazilia), Jackson Porozo (Tijuana, Mexic), Angelo Preciado (Atlético Mineiro, Brazilia)
  • Mijlocași: Moisés Caicedo (Chelsea, Anglia), Alan Franco (Atlético Mineiro, Brazilia), Alan Minda (Atlético Mineiro, Brazilia), Pedro Vite (Pumas, Mexic), Jeremy Arévalo (Stuttgart, Germania), Kendry Páez (River Plate, Argentina), Jordy Alcívar (Independiente del Valle, Ecuador), Nilson Angulo (Sunderland, Anglia), Anthony Valencia (Royal Antwerp, Belgia), John Yeboah (Venezia, Italia), Denil Castillo (Midtjylland, Danemarca), Gonzalo Plata (Flamengo, Brazilia)
  • Atacanți: Enner Valencia (Pachuca, Mexic), Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise, Belgia), Jordy Caicedo (Huracán, Argentina), Yaimar Medina (Genk, Belgia)
  • Selecţioner: Sebastián Beccacece

 

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