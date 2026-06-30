Achraf Hakimi, după ce Maroc a eliminat Olanda: “Sunt epuizat acum, dar şi extrem de mândru de echipă”

Achraf Hakimi e în al nouălea cer după ce Maroc a eliminat Olanda în şaisprezecimile Campionatului Mondial. Meciul a avut nevoie de lovituri de departajare, asta după ce africanii au egalat în minutul 90+1 (1-1), prin Diop.
“Este incredibil, extraordinar, nu am cuvinte. Am reușit! Nu a fost ușor, sunt epuizat acum, dar sunt extrem de mândru de echipă.
Achraf Hakimi: Sunt epuizat acum, dar şi extrem de mândru de echipă
Cum am mai spus, știam ce fel de meci ne așteaptă și împotriva cui jucăm. Am discutat în ultimele zile că trebuie să fim extrem de concentrați și puternici, nu doar fizic, ci și mental. Nu știam cum va evolua meciul, dar am dat dovadă de o mentalitate puternică și am revenit.
Vreau doar să le mulțumesc celor din Mexic pentru susținere, tuturor marocanilor care au zburat până aici ca să ne sprijine. Vom continua pe acest drum. Le simțim sprijinul și suntem mândri să-i avem în spatele nostru”, a spus Hakimi, la finalul meciului.
Maroc – Canada, în optimile Campionatului Mondial 2026
Maroc s-a calificat în optimile Cupei Mondiale, după ce a învins Olanda la loviturile de departajare, scor 3-2 (1-1). La finalul celor 90 de minute de joc şi a prelungirilor, cele două echipe au fost la egalitate, scor 1-1.
Ţările de Jos au deschis scorul în minutul 72, prin Gakpo.
Marocanii au egalat în minutul 90+1, prin Diop.
La loviturile de departajare, pentru Maroc au transformat Rahimi, Talbi şi Saibari şi au ratat El Aynaoui şi Hakimi
Pentru Ţările de Jos au transformat Koopmeiners şi Weghorst şi au ratat Kluivert, Timber şi Summerville.
Marocul va întâlni Canada în optimile de finală.
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