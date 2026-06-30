Adrian Mutu, val de laude pentru Erling Haaland după Coasta de Fildeș – Norvegia 1-2: „E cireașa de pe tort!”

Adrian Mutu a vorbit la studioul „Toată lumea la Antena”, după meciul Coasta de Fildeș – Norvegia 1-2, care a fost în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. Fostul internațional a venit cu un val de laude pentru Erling Haaland, atacantul nordicilor.

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Norvegia a marcat prin Nusa și Haaland, în partida cu Coasta de Fildeș, în timp ce pentru africani a înscris Diallo. După acest rezultat, „vikingii” s-au calificat în optimile turneului final din Statele Unite, Canada și Mexic.

Ce a spus Adrian Mutu despre Erling Haaland după Coasta de Fildeș – Norvegia 1-2

În opinia lui Adrian Mutu, Erling Haaland este „cireașa de pe tort” la naționala Norvegiei. „Briliantul” a explicat că selecționata nordică este o echipă solidă, iar calitățile lui Haaland o fac să fie de temut pentru adversari.

De asemenea, Mutu a menționat și că jucătorii Coastei de Fildeș sunt foarte talentați și consideră că selecționata este una dintre cele mai bune din Africa.

„Trebuie să spun că îmi pare rău de Coasta de Fildeș. Are jucători foarte tineri, pe care îi apreciez. E una dintre cele mai bune echipe din Africa.