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Adrian Mutu, val de laude pentru Erling Haaland după Coasta de Fildeș – Norvegia 1-2: „E cireașa de pe tort!”

Alex Ioniță Publicat: 30 iunie 2026, 23:15

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Adrian Mutu, val de laude pentru Erling Haaland după Coasta de Fildeș – Norvegia 1-2: E cireașa de pe tort!”

FOTO: Captură Antena 1

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Adrian Mutu a vorbit la studioul „Toată lumea la Antena”, după meciul Coasta de Fildeș – Norvegia 1-2, care a fost în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. Fostul internațional a venit cu un val de laude pentru Erling Haaland, atacantul nordicilor.

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Norvegia a marcat prin Nusa și Haaland, în partida cu Coasta de Fildeș, în timp ce pentru africani a înscris Diallo. După acest rezultat, „vikingii” s-au calificat în optimile turneului final din Statele Unite, Canada și Mexic.

Ce a spus Adrian Mutu despre Erling Haaland după Coasta de Fildeș – Norvegia 1-2

În opinia lui Adrian Mutu, Erling Haaland este „cireașa de pe tort” la naționala Norvegiei. „Briliantul” a explicat că selecționata nordică este o echipă solidă, iar calitățile lui Haaland o fac să fie de temut pentru adversari.

De asemenea, Mutu a menționat și că jucătorii Coastei de Fildeș sunt foarte talentați și consideră că selecționata este una dintre cele mai bune din Africa.

„Trebuie să spun că îmi pare rău de Coasta de Fildeș. Are jucători foarte tineri, pe care îi apreciez. E una dintre cele mai bune echipe din Africa.

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Trebuie să îi dai Cezarului ce e al Cezarului. Norvegia e o echipă solidă, e o echipă de temut. Haaland e cireașa de pe tort. A dat al 60-lea gol pentru Norvegia. Eu am dat 35 de goluri în 77 de meciuri.

Spre deosebire de Ronaldo și Mbappe, Haaland e jucătorul mai puțin spectaculos. E marcator adevărat”, a spus Adrian Mutu, în cadrul studioului „Toată lumea la Antena”.

În optimi, Norvegia va avea parte de un duel “de foc” Nordicii conduşi de Erling Haaland se vor duela cu Brazilia, naţională care a învins cu greu Japonia, în şaisprezecimi, scor 2-1.

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Erling Haaland a oferit imaginea serii, după ce Norvegia s-a calificat în optimile Mondialului

Erling Haaland a fost “eroul” Norvegiei în meciul cu Coasta de Fildeş. Atacantul lui Manchester City a reuşit să marcheze golul victoriei în minutul 86.

Erling Haaland a fost vizibil emoţionat, după fluierul final al partidei cu Coasta de Fildeş. Acesta a sărbărotit alături de ceilalţi coechipieri, în faţa fanilor norvegieni veniţi la Dallas.

Jucătorii norvegieni au sărbătorit din nou în stilul vikingilor, aşa cum s-a întâmplat şi după partida cu Senegal, câştigată în faza grupelor. Erling Haaland şi ceilalţi coechipieri au “vâslit”, pe bătăile de tobe ale lui Martin Odegaard.

Ulterior, după această sărbătoare spectaculoasă, Erling Haaland a primit un coif de viking pe teren. Acesta nu a ezitat să-şi desprindă părul şi să-şi pună coiful pe cap, spre bucuria fanilor norvegieni prezenţi pe arena din Dallas.

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