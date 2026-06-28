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Africa de Sud – Canada LIVE VIDEO (22:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Primul duel din șaisprezecimi

Daniel Işvanca Publicat: 28 iunie 2026, 10:18

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Africa de Sud – Canada LIVE VIDEO (22:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Primul duel din șaisprezecimi

Thapelo Maseko / Profimedia

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Africa de Sud și Canada vor da startul șaisprezecimilor la Campionatul Mondial, meciul de pe SoFi Stadium fiind transmis în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY începând cu ora 22:00.

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Gruparea africană a prins loc în fazele eliminatorii după ultimul joc din faza grupelor, în timp ce una dintre cele trei gazde ale competiției s-a calificat mai departe alături de Elveția.

Africa de Sud – Canada LIVE VIDEO (22:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY

Africa de Sud – Canada este primul joc din fazele eliminatorii ale acestui Campionat Mondial, iar jocul de pe SoFi Stadium se anunță unul „încins”.

Selecționata africană a prins loc în șaisprezecimi după victoria contra Coreei de Sud, în timp ce Canada avea deja asigurată prezența în această fază, după succesul categoric în fața Qatarului.

Va fi primul joc direct între cele două selecționate la un Campionat Mondial. Ele s-au mai întâlnit doar într-un meci amical, disputat în anul 2007. A fost 2-0 pentru Africa de Sud.

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Echipele probabile la Africa de Sud – Canada

  • Africa de Sud: Williams – Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba – Sithole, Mokoena – Maseko, Mokofeng, Appollis – Makgopa.
  • Canada: Crepeau – Laryea, De Fougerolles, Corneliu, Johnston – Ahmed, Choiniere, Saliba, Buchanan – Larin, David.

Rezultatele înregistrate de Africa de Sud în Grupa A

  • Mexic – Africa de Sud 2-0
  • Cehia – Africa de Sud 1-1
  • Africa de Sud – Coreea de Sud 1-0

Rezultatele înregistrate de Canada B

  • Canada – Bosnia și Herțegovina 1-1
  • Canada – Qatar 6-0
  • Elveția – Canada 2-1
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