Americanii s-au revoltat după eliminarea vedetei lor: “Messi a scăpat nepedepsit”

Folarin Balogun, dărâmat după eliminarea din meciul cu Bosnia / Profimedia Images

SUA au învins Bosnia, cu 2-0, în şaisprezecimile Mondialului şi vor întâlni Belgia în optimi, într-un meci care se va disputa marţi, 7 iulie, de la ora 03:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

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Americanii au primit însă o lovitură, prin eliminarea vedetei lor, atacantul Folarin Balogun (24 de ani). Balogun a fost eliminat în minutul 64, după ce deschisese scorul în minutul 45, iar decizia arbitrului a fost contestată vehement de americani.

Americanii, revoltaţi după eliminarea lui Folarin Balogun: “Niciodată cartonaş roşu”

Cunoscutul jurnalist sportiv şi comentator american Ben Jacobs a subliniat că Balogun a fost eliminat pentru ceea ce a făcut şi Lionel Messi în meciul cu Algeria. Starul argentinian nu a fost sancţionat la acea fază.

„Două incidente similare. Pentru Balogun cartonaș roșu, Messi a scăpat nepedepsit”, a scris Ben Jacobs pe X.

Selecţionerul Statelor Unite, Mauricio Pochettino (54 de ani), a susţinut şi el după victoria americanilor că Balogun nu trebuia să fie eliminat. Pochettino va trebui să gestioneze absenţa lui Balogun de la meciul cu Belgia, din optimi.