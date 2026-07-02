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Americanii s-au revoltat după eliminarea vedetei lor: “Messi a scăpat nepedepsit”

Bogdan Stănescu Publicat: 2 iulie 2026, 9:09

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Americanii s-au revoltat după eliminarea vedetei lor: Messi a scăpat nepedepsit

Folarin Balogun, dărâmat după eliminarea din meciul cu Bosnia / Profimedia Images

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SUA au învins Bosnia, cu 2-0, în şaisprezecimile Mondialului şi vor întâlni Belgia în optimi, într-un meci care se va disputa marţi, 7 iulie, de la ora 03:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

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Americanii au primit însă o lovitură, prin eliminarea vedetei lor, atacantul Folarin Balogun (24 de ani). Balogun a fost eliminat în minutul 64, după ce deschisese scorul în minutul 45, iar decizia arbitrului a fost contestată vehement de americani.

Americanii, revoltaţi după eliminarea lui Folarin Balogun: “Niciodată cartonaş roşu”

Cunoscutul jurnalist sportiv şi comentator american Ben Jacobs a subliniat că Balogun a fost eliminat pentru ceea ce a făcut şi Lionel Messi în meciul cu Algeria. Starul argentinian nu a fost sancţionat la acea fază.

Două incidente similare. Pentru Balogun cartonaș roșu, Messi a scăpat nepedepsit”, a scris Ben Jacobs pe X.

Selecţionerul Statelor Unite, Mauricio Pochettino (54 de ani), a susţinut şi el după victoria americanilor că Balogun nu trebuia să fie eliminat. Pochettino va trebui să gestioneze absenţa lui Balogun de la meciul cu Belgia, din optimi.

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Pentru mine? Niciodată cartonaș roșu. Nu a existat nicio intenție de a-l călca pe jucător. A fost o acțiune normală în fotbal, care s-a întâmplat accidental.

Este foarte dezamăgit. A fost o acțiune neintenționată, este trist. … Nu putem face nimic pentru a schimba acest sentiment. Acesta este fotbalul.

Cu siguranță ne va ajuta să performăm și sperăm că putem avansa în runda următoare, astfel încât să poată fi din nou disponibil.

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Astăzi, știți deciziile de 50-50? Niciuna nu a fost în favoarea noastră. Jucătorii au reacționat foarte bine, am controlat partea emoțională a jocului”, a declarat Mauricio Pochettino, citat de New York Times.

Şi după eliminarea lui Balogun americanii şi-au respectat statutul de favoriţi şi au învins Bosnia. Ei au mai înscris o dată în inferioritate numerică, în minutul 82, prin Tillman.

Folarin Balogun evoluează la AS Monaco şi este cotat la 40 de milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. El a marcat 3 goluri la acest Mondial, reuşind o dublă în victoria cu 4-1 a americanilor cu Paraguay, în primul meci din faza grupelor pentru naţionala pregătită de Pochettino.

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