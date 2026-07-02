Americanii s-au revoltat după eliminarea vedetei lor: “Messi a scăpat nepedepsit”

SUA au învins Bosnia, cu 2-0, în şaisprezecimile Mondialului şi vor întâlni Belgia în optimi, într-un meci care se va disputa marţi, 7 iulie, de la ora 03:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.
Americanii au primit însă o lovitură, prin eliminarea vedetei lor, atacantul Folarin Balogun (24 de ani). Balogun a fost eliminat în minutul 64, după ce deschisese scorul în minutul 45, iar decizia arbitrului a fost contestată vehement de americani.
Americanii, revoltaţi după eliminarea lui Folarin Balogun: “Niciodată cartonaş roşu”
Cunoscutul jurnalist sportiv şi comentator american Ben Jacobs a subliniat că Balogun a fost eliminat pentru ceea ce a făcut şi Lionel Messi în meciul cu Algeria. Starul argentinian nu a fost sancţionat la acea fază.
„Două incidente similare. Pentru Balogun cartonaș roșu, Messi a scăpat nepedepsit”, a scris Ben Jacobs pe X.
Selecţionerul Statelor Unite, Mauricio Pochettino (54 de ani), a susţinut şi el după victoria americanilor că Balogun nu trebuia să fie eliminat. Pochettino va trebui să gestioneze absenţa lui Balogun de la meciul cu Belgia, din optimi.
„Pentru mine? Niciodată cartonaș roșu. Nu a existat nicio intenție de a-l călca pe jucător. A fost o acțiune normală în fotbal, care s-a întâmplat accidental.
Este foarte dezamăgit. A fost o acțiune neintenționată, este trist. … Nu putem face nimic pentru a schimba acest sentiment. Acesta este fotbalul.
Cu siguranță ne va ajuta să performăm și sperăm că putem avansa în runda următoare, astfel încât să poată fi din nou disponibil.
Astăzi, știți deciziile de 50-50? Niciuna nu a fost în favoarea noastră. Jucătorii au reacționat foarte bine, am controlat partea emoțională a jocului”, a declarat Mauricio Pochettino, citat de New York Times.
Şi după eliminarea lui Balogun americanii şi-au respectat statutul de favoriţi şi au învins Bosnia. Ei au mai înscris o dată în inferioritate numerică, în minutul 82, prin Tillman.
Folarin Balogun evoluează la AS Monaco şi este cotat la 40 de milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. El a marcat 3 goluri la acest Mondial, reuşind o dublă în victoria cu 4-1 a americanilor cu Paraguay, în primul meci din faza grupelor pentru naţionala pregătită de Pochettino.
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