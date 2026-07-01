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Anglia – DR Congo 1-1, ACUM, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Harry Kane, din nou la datorie

Dan Roșu Publicat: 1 iulie 2026, 20:15

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Anglia – DR Congo 1-1, ACUM, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Harry Kane, din nou la datorie

Anglia are un duel dificil cu Congo. Foto: Getty Images

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Duelul dintre Anglia şi DR Congo se desfăşoară ACUM şi este în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, plus în format LIVE VIDOE pe AS.ro.

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Britanicii pornesc cu prima şansă la calificare, însă africanii speră să repete evoluţiile bune din grupe şi să producă surpriza.

Anglia – DR Congo 1-1, ACUM, LIVE pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Min. 75: GOOOL Anglia! O centrare a lui Gordon, din stânga, este pe capul lui Harry Kane, iar acesta punctează cu o lovitură de cap.

Min. 63: Ocazie Congo! După un corner bătut scurt, Mbuku trage puternic, iar devierea lui Anderson duce mingea peste poartă.

Min. 53: Ocazie Anglia! Bellingham trage din unghi, iar Mpasi e la post.

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Min. 51: Ocazie Anglia! Rashford pătrunde în stânga, trece de un adversar, însă şutul e în plasa laterală.

Min. 46: Start în partea secundă.

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Min. 45+6: Ocazie Anglia! Kane şutează după un corner, iar execuţia sa e respinsă.

Min. 45+2: Ocazie Anglia! Bellingham reia spre poartă, însă Mpasi respinge extraordinar.

Min. 43: Anglia cere penalty! Kane scapă spre poartă, are un duel pentru minge cu goalkeeperul advers, cade, însă arbitrul rămâne impasibil.

Min. 42: Ocazie Congo! Wan-Bissaka centrează din dreapta, iar Wissa reia din apropiere şi nu poate înscrie.

Min. 35: Ocazie Anglia! O fază prelungită de atac duce mingea la Madueke, care pătrunde şi centrează, iar şutul lui Rashford e scos de pe linia porţii.

Min. 30: Ocazie Anglia! Bellingham reia cu capul, însă Mpasi e la post.

Min. 28: Ocazie Anglia! O mingea venită din lovitură liberă e reluată de Konsa, însă pe lângă poartă.

Min. 7: GOOOL Congo! O centrare din dreapta duce mingea la Cipenga, iar acesta trage puternic, la colţul scurt, şi marchează.

Min. 1: A început partida!

  • Anglia (4-2-3-1): Pickford – Spence, Konsa, Guehi, O’Reilley – E. Anderson, Rice – Madueke, Bellignham, Rashford – Kane
  • Rezerve: D. Burn, Chalobah, Eze, Gordon, D. Henderson, J. Henderson, R. James, Mainoo, Quansah, M. Rogers, Saka, J. Stone, Toney, Trafford, Watkins
  • RD Congo (4-3-3): Mpasi-Nzau – Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku – Mukau, Moutoussamy, Sadiki – Mbuku, Wissa, Cipenga
  • Rezerve: Bakambu, Banza, Batubinsika, Bongoda, Elia, Epolo, Fayulu, Kakuta, G. Kalulu, Kapuadi, Kayembe, Mayele, Pickel, Tshibola

Anglia – DR Congo e live miercuri, de la 19:00

Anglia este printre favoritele la câştigarea trofeului, cu o cotă de 7.80, după finalul fazei grupelor. Favorita specialiştilor este Franţa, cu o cotă de 4.45, Cocoşii Galici fiind urmaţi de Argentina, cu o cotă de 6.00, şi de Spania (6.60).

Echipele văzute cu cele mai mici şanse sunt Africa de Sud (cotă 3.000), RD Congo (900.00), Capul Verde (800.00) şi Paraguay (600.00).

“Echipele sunt toate bine organizate, apărarea lor este la un nivel foarte înalt și sunt bine pregătite. Pentru orice echipă, este foarte dificil să le spargi apărarea, mai ales când intri în meci ca favorit, mai ales împotriva unor echipe care nu au nimic de pierdut”, susţine însă Thomas Tuchel.

Anglia – DR Congo | Echipele probabile

  • Anglia (4-1-4-1): Pickford – Spence, Konsa, Guehi, O’Reilly – Anderson – Saka, Rice, Bellingham, Rashford – Kane
  • DR Congo (5-3-2): Mpasi-Nzau – Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku – Sadiki, Moutoussamy, Mbuku – Wissa, Bakambu
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