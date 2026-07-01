Anglia – DR Congo 1-1, ACUM, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Harry Kane, din nou la datorie

Min. 45+6: Ocazie Anglia! Kane şutează după un corner, iar execuţia sa e respinsă.

Min. 45+2: Ocazie Anglia! Bellingham reia spre poartă, însă Mpasi respinge extraordinar.

Min. 43: Anglia cere penalty! Kane scapă spre poartă, are un duel pentru minge cu goalkeeperul advers, cade, însă arbitrul rămâne impasibil.

Min. 42: Ocazie Congo! Wan-Bissaka centrează din dreapta, iar Wissa reia din apropiere şi nu poate înscrie.

Min. 35: Ocazie Anglia! O fază prelungită de atac duce mingea la Madueke, care pătrunde şi centrează, iar şutul lui Rashford e scos de pe linia porţii.

Min. 30: Ocazie Anglia! Bellingham reia cu capul, însă Mpasi e la post.

Min. 28: Ocazie Anglia! O mingea venită din lovitură liberă e reluată de Konsa, însă pe lângă poartă.

Min. 7: GOOOL Congo! O centrare din dreapta duce mingea la Cipenga, iar acesta trage puternic, la colţul scurt, şi marchează.

Min. 1: A început partida!

Anglia (4-2-3-1): Pickford – Spence, Konsa, Guehi, O’Reilley – E. Anderson, Rice – Madueke, Bellignham, Rashford – Kane

Pickford – Spence, Konsa, Guehi, O’Reilley – E. Anderson, Rice – Madueke, Bellignham, Rashford – Kane Rezerve: D. Burn, Chalobah, Eze, Gordon, D. Henderson, J. Henderson, R. James, Mainoo, Quansah, M. Rogers, Saka, J. Stone, Toney, Trafford, Watkins

RD Congo (4-3-3): Mpasi-Nzau – Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku – Mukau, Moutoussamy, Sadiki – Mbuku, Wissa, Cipenga

Mpasi-Nzau – Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku – Mukau, Moutoussamy, Sadiki – Mbuku, Wissa, Cipenga Rezerve: Bakambu, Banza, Batubinsika, Bongoda, Elia, Epolo, Fayulu, Kakuta, G. Kalulu, Kapuadi, Kayembe, Mayele, Pickel, Tshibola

Anglia – DR Congo e live miercuri, de la 19:00

Anglia este printre favoritele la câştigarea trofeului, cu o cotă de 7.80, după finalul fazei grupelor. Favorita specialiştilor este Franţa, cu o cotă de 4.45, Cocoşii Galici fiind urmaţi de Argentina, cu o cotă de 6.00, şi de Spania (6.60).

Echipele văzute cu cele mai mici şanse sunt Africa de Sud (cotă 3.000), RD Congo (900.00), Capul Verde (800.00) şi Paraguay (600.00).

“Echipele sunt toate bine organizate, apărarea lor este la un nivel foarte înalt și sunt bine pregătite. Pentru orice echipă, este foarte dificil să le spargi apărarea, mai ales când intri în meci ca favorit, mai ales împotriva unor echipe care nu au nimic de pierdut”, susţine însă Thomas Tuchel.

Anglia – DR Congo | Echipele probabile