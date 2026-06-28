Cum arată acum cotele la câştigarea Campionatului Mondial 2026, după terminarea fazei grupelor

În această dimineaţă, s-au disputat ultimele partide din faza grupelor Campionatului Mondial 2026, aşa că am aflat cum arată şaisprezecimile competiţiei transmise exclusiv în Universul Antena.

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Dintre echipele cu pretenţii calificate, Portugalia a ieşit cea mai şifonată. Dacă va trece de Croaţia, echipa lui Ronaldo va întâlni, cel mai probabil, Spania. Acesta fiind şi motivul pentru care bookmakerii i-au oferit o cotă de 13.50 pentru câştigarea trofeului.

Cum arată acum cotele la câştigarea Campionatului Mondial 2026

Favorita specialiştilor este Franţa, cu o cotă de 4.45, Cocoşii Galici fiind urmaţi de Argentina, cu o cotă de 6.00, şi de Spania (6.60). Printre favorite mai regăsim Anglia (7.80), Brazilia (13.00), Olanda (17.00) şi Germania (20.00).

Echipele văzute cu cele mai mici şanse sunt Africa de Sud (cotă 3.000), RD Congo (900.00), Capul Verde (800.00) şi Paraguay (600.00).

Cum arată tabloul complet al şaisprezecimilor Cupei Mondiale

Africa de Sud – Canada, duminică, ora 22.00

Brazilia – Japonia, luni, ora 20.00

Germania – Paraguay, luni, ora 23.30

Ţările de Jos – Maroc, marţi, ora 04.00

Coasta de Fildeş – Norvegia, marţi, ora 20.00

Franţa – Suedia, miercuri, ora 00.00

Mexic – Ecuador, miercuri, ora 04.00

Anglia – RD Congo, miercuri, ora 19.00

Belgia – Senegal, miercuri, ora 23.00

SUA – Bosnia, joi, ora 03.00

Spania – Austria, joi, ora 22.00

Portugalia – Croaţia, vineri, ora 02.00

Elveţia – Algeria, vineri, ora 06.00

Australia – Egipt, vineri, ora 21.00

Argentina – Capul Verde, sâmbătă, ora 01.00.

Columbia – Ghana, sâmbătă, ora 04.30.

Toate meciurile rămase de disputat de la Campionatul Mondial vor fi transmise pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.