Anunţul făcut de Carlo Ancelotti despre Neymar, înaintea duelului “de foc” Brazilia – Norvegia: “Cred că se va întâmpla”

Carlo Ancelotti a oferit declaraţii despre Neymar, înaintea confruntării “de foc” dintre Brazilia şi Norvegia, din optimile Campionatului Mondial. Meciul se va disputa azi, de la ora 23:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Selecţionerul sud-americanilor a dezvăluit că starul este apt pentru confruntarea cu nordicii. Ancelotti a transmis că Neymar poate evolua chiar 90 de minute în duelul pentru sferturile turneului final.

Anunţul făcut de Carlo Ancelotti despre Neymar, înainte de Brazilia – Norvegia

Carlo Ancelotti a dezvăluit că Neymar s-a recuperat complet, după problemele medicale care l-au măcinat la startul Campionatului Mondial. Italianul a transmis că starul lui Santos poate juca alături de Vinicius, în atacul Braziliei.

“Neymar poate juca 90 de minute… și poate juca alături de Vinicius Jr.

Cred că vor juca împreună”, a declarat Carlo Ancelotti despre Neymar, înainte de Brazilia – Norvegia, conform jurnalistului Fabrizio Romano.