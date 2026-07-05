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Anunţul făcut de Carlo Ancelotti despre Neymar, înaintea duelului “de foc” Brazilia – Norvegia: “Cred că se va întâmpla”

Viviana Moraru Publicat: 5 iulie 2026, 17:37

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Anunţul făcut de Carlo Ancelotti despre Neymar, înaintea duelului de foc Brazilia – Norvegia: Cred că se va întâmpla

Neymar şi Carlo Ancelotti, la Campionatul Mondial/ Profimedia

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Carlo Ancelotti a oferit declaraţii despre Neymar, înaintea confruntării “de foc” dintre Brazilia şi Norvegia, din optimile Campionatului Mondial. Meciul se va disputa azi, de la ora 23:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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Selecţionerul sud-americanilor a dezvăluit că starul este apt pentru confruntarea cu nordicii. Ancelotti a transmis că Neymar poate evolua chiar 90 de minute în duelul pentru sferturile turneului final.

Anunţul făcut de Carlo Ancelotti despre Neymar, înainte de Brazilia – Norvegia

Carlo Ancelotti a dezvăluit că Neymar s-a recuperat complet, după problemele medicale care l-au măcinat la startul Campionatului Mondial. Italianul a transmis că starul lui Santos poate juca alături de Vinicius, în atacul Braziliei.

“Neymar poate juca 90 de minute… și poate juca alături de Vinicius Jr.

Cred că vor juca împreună”, a declarat Carlo Ancelotti despre Neymar, înainte de Brazilia – Norvegia, conform jurnalistului Fabrizio Romano.

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Neymar a bifat doar 14 minute la acest Campionat Mondial. După ce a fost accidentat la primele două dueluri din grupă, cu Maroc şi Haiti, acesta a fost trimis în teren de Carlo Ancelotti pe finalul partidei cu Scoţia, câştigată de Brazilia cu 3-0 în ultima rundă a grupelor.

La partida cu Japonia din şaisprezecimi, Neymar a fost rezervă neutilizată. Brazilienii s-au impus cu greu în faţa asiaticilor, scor 2-1, după ce au fost conduşi.

Lotul Braziliei pentru Campionatul Mondial 2026

  • Portari: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Grêmio)
  • Fundași: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma)
  • Mijlocași: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo)
  • Atacanți: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinícius Júnior (Real Madrid)
  • Selecționer: Carlo Ancelotti
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