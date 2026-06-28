Când revine Joao Paulo la FCSB de la Cupa Mondială? “Minunea” Capul Verde i-a dat planurile peste cap

Joao Paulo, unul dintre cei trei jucători din Liga 1 prezenți la Cupa Mondială, va reveni mai târziu decât se așteptau majoritatea oamenilor în vestiarul FCSB-ului. După ce Capul Verde a reușit miraculos să se califice în 16-imile competiției, șederea naționalei din Africa în America de Nord s-a prelungit, iar mijlocașul ar urma să joace primele sale meciuri din noul sezon pentru roș-albaștri abia în august.
FCSB a plecat recent în cantonamentul din vară în Olanda pentru a pregăti noul sezon, iar unul dintre absenții motivați din echipa lui Marius Baciu a fost Joao Paulo, prezent la Cupa Mondială alături de Capul Verde. Repartizată într-o grupă cu Uruguay, Spania și Arabia Saudită, naționala insulară a reușit imposibilul și a terminat pe 2, asigurându-și un duel stelar contra Argentinei în fazele eliminatorii.
Joao Paulo va putea să joace abia din august pentru FCSB
Odată cu parcursul prelungit al Capului Verde la World Cup, un lucru e cert, și anume că Joao Paulo va reveni mai târziu în vestiarul FCSB-ului. Dacă echipa africană va fi eliminată de Argentina în 16-imi, atunci mijlocașul roș-albaștrilor va primi de la echipa sa de club două săptămâni de pauză, potrivit spotmedia.ro.
Cum partida dintre “pume” și Capul Verde va avea loc pe 4 iulie, de la ora 01:00, jucătorul lui Marius Baciu ar urma să revină în România undeva în jurul perioadei 19-20 iulie, chiar atunci când se dispută prima etapă din noul sezon de Liga 1. Cu toate acestea, Paulo nu ar intra direct în acțiune și ar urma să se pună la punct pe plan fizic, ținând cont că nu este alături de colegii săi în Olanda.
Revenirea pe teren a lui Paulo ar urma să se producă astfel la începutul lunii august, urmând să rateze următoarele meciuri:
- FCSB – FC Argeș (Liga 1, Etapa 1)
- FCSB – Auda (Turul 2 preliminar Conference League, manșa tur)
- Csikszereda – FCSB (Liga 1, Etapa 2)
- Auda – FCSB (Turul 2 preliminar Conference League, manșa retur)
Prima partidă din luna august pentru FCSB îi va pune față în față pe roș-albaștri cu Farul.
- Dan Şucu a câştigat disputa cu Gigi Becali. Ce transfer a reuşit Rapid!
- Răspunsul lui Eddy Gnahore la oferta FCSB. A decis transferul
- Anderson Ceara, la altă forță din Liga 1! Anunț fabulos făcut de rivala FCSB: „Undeva la 500-600.000 de euro”
- Mihai Rotaru a primit o ofertă pentru Assad Al Hamlawi. Ce salariu i s-a propus și cât a solicitat patronul Craiovei
- Universitatea Craiova a mai dat o lovitură! Internaționalul din Capul Verde semnează cu echipa lui Filipe Coelho