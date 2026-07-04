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“Asta face Cupa Mondială specială”. Primele declarații ale lui Lionel Messi după “thriller-ul” Argentina – Capul Verde

Andrei Nicolae Publicat: 4 iulie 2026, 5:06

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Asta face Cupa Mondială specială. Primele declarații ale lui Lionel Messi după thriller-ul Argentina – Capul Verde

Lionel Messi, în timpul unui meci / Profimedia

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Lionel Messi a acordat primele declarații în fața jurnaliștilor după ce Argentina a trecut cu greu de Capul Verde în 16-imile Cupei Mondiale cu scorul de 3-2. Decarul “pumelor” a lăudat adversarii pe care i-a avut pe teren și a declarat că astfel de partide și de momente neprevăzute fac partidele de la World Cup speciale.

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Argentina a ajuns în optimile de finală ale Cupei Mondiale la capătul unui duel de cinci stele cu Insulele Capului Verde, care din postura de outsideră clară a fost o “nucă” extrem de tare pentru campioana mondială. Sud-americanii au condus cu 1-0 și 2-1, însă au fost egalați de fiecare dată de africani, care au clacat până la urmă în repriza a doua din prelungiri.

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După meci, Messi a vorbit și el cu jurnaliștii prezenți la fața locului despre cele întâmplate pe Miami Stadium și a analizat ce s-a întâmplat în duelul care n-a fost departe de a se încheia cu un rezultat-șoc pentru campioana mondială en-titre. “La Pulga” a recunoscut că anticipa un duel dificil, ținând cont că era vorba de un meci din fazele eliminatorii de la World Cup.

Sincer, știam deja că va fi un meci dificil. Nu a fost o coincidență că această echipă nu a pierdut cu Spania și Uruguay. Cel mai greu a fost să marcăm primul gol, credeam că ne va ajuta să controlăm jocul și să evoluăm cu mai mult calm, dar s-a întâmplat opusul.

Am pierdut posesia de multe ori, ne-am retras puțin prea mult și nuam putut să îi presăm așa cum am fi vrut. Au profitat de punctele lor forte și au găsit golul egalizator. Știam că va fi un meci complicat.

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Acestea sunt meciurile eliminatorii, nu primești nimic pe gratis. Unii oamni pot subestima anumite echipe prin prisma numelor lor, dar știam că nu va fi niciodată un meci ușor.

Asta face Cupa Mondială atât de specială. Totul e atât de la limită, iar fiecare meci e extrem de dificil. Ca fe fiecare dată, am dat totul, indiferent de adversar. Acum, cel mai important aspect e să ne recuperăm, să ne concentrăm pe următorul meci și să luăm ce e pozitiv din acest meci“, a spus Messi.

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În optimile de finală ale Cupei Mondiale, Argentina va da peste Egipt. Meciul va avea loc pe 7 iulie, de la ora 19:00.

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